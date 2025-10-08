大谷翔平休息室搞怪表情引熱議　球迷：什麼心情的臉啊？

▲大谷翔平搞怪表情。（圖／IG:Jon SooHoo）

記者楊舒帆／綜合報導

在道奇隊服務長達40年的官方攝影師蘇夫（Jon SooHoo），8日（台灣時間）於個人Instagram上分享了一張在與費城人進行分區系列賽期間拍攝的大谷翔平照片。

照片中，大谷面對鏡頭露出一副「不知是困惑還是搞怪」的微妙表情，看起來既逗趣又難以捉摸。這張「蘇夫的攝影手札『翔平』」的照片立刻引發粉絲熱議。

留言區中網友紛紛表示：「表情太豐富了！」、「這是什麼心情的臉啊？」、「翔平的困惑表情也太可愛了吧！」，紛紛被他自然流露的神情融化。

另外，也有粉絲聯想到經常在鏡頭前做出誇張表情的赫南德茲（ Enrique Hernandez），笑稱：「這是受Kiké影響嗎？」、「這根本就是Kiké的表情啊！」

由於蘇夫身為球團資深攝影師，長年貼身記錄球員的真實模樣，粉絲也感謝他分享珍貴的瞬間，留言寫道：「在不經意的瞬間，露出那帶著調皮氣息、溫暖又可愛的笑容。這份反差，正是大谷選手吸引無數人的魅力所在。也感謝蘇夫先生捕捉到這麼珍貴的一刻，謝謝您帶來如此動人的瞬間。」、「謝謝讓我們看到翔平自然又可愛的一面。」