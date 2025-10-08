詹皇「第二次決定」竟是廣告挨轟　美媒狠酸：真誠無法用錢買到

The ticket price of the Lakers final game this season dectupled in price due to a trailer for a Hennessy ad lmfao https://t.co/pnj4Wl7gms — Nihilist Bucks (@nihilist_bucks) October 7, 2025

記者游郁香／綜合報導

湖人天王詹姆斯（LeBron James）昨日在社群媒體上預告「第二次決定」引爆熱議，球迷一度以為他將宣布重磅消息——退休、離開湖人或與未來動向有關。深夜答案揭曉，竟只是詹皇與干邑品牌的新合作案，讓所有人傻眼，《雅虎體育》狠批，「真誠無法用錢買到，卻可以因一條推文輕易丟掉」。

▲詹姆斯「第二次決定」，最後竟是代言廣告挨轟。（圖／路透）

詹姆斯昨日在社群上高調預告將有「重大宣布」，刻意呼應他2010年那場轟動全美的《The Decision》節目——當年他在直播上宣告「我要把天賦帶到南灘（South Beach）」，震撼整個NBA世界。

這回「2.0版本」的登場手法同樣戲劇化，最後卻只是宣傳酒類廣告，換來滿滿嘲諷。球迷紛紛留言開酸，「湖人最後一戰票價暴漲十倍，結果只是廣告」、「兄弟，他為了一支酒的廣告整個精神操弄大家」、「這真的超爛，我們都有權這樣說」。

《雅虎體育》也發表狠辣評論，直指詹皇此舉「重演歷史，但完全走歪」。文章開頭回顧了1995年喬丹（Michael Jordan）以傳真宣布「I’m back（我回來了）」的經典時刻，形容那是籃球史上最令人振奮的回歸之一，並諷刺道，「想像如果那只是肌肉痠痛藥膏的廣告？那會是多大的背叛？」

▲美媒狠批詹皇「為了廣告玩弄球迷」。（圖／達志影像／美聯社）

《雅虎體育》指出，詹姆斯身為史上最偉大的球員之一，每年都在強化自己「GOAT」地位，卻願意為了短期話題與商業曝光，選擇這樣廉價的手法，「拜託，老兄！你可是詹姆斯啊！根本不需要靠這種花招來博眼球！」

該專欄更指出，這樣的行為不僅讓部分球迷誤以為他即將退役、甚至砸下重金購票，只為見證可能的「最後一戰」；更讓人質疑詹皇是否已把真誠拋諸腦後，「真誠是買不到的，但可以被一條推文輕易丟掉」。

詹姆斯在廣告中以一句「I like my decision（我喜歡我的決定）」作結，評論狠酸地寫道，「這一次，恐怕只有他自己這麼覺得。」