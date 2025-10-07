今永昇太遭釀酒人重擊　坦言下一戰要「證明自己」

▲今永昇太。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

芝加哥小熊隊左投今永昇太7日（台灣時間）在國聯分區系列賽第2戰登板先發，對戰密爾瓦基釀酒人僅投2.2局失4分就退場，小熊終場以4比7落敗，系列賽陷入0勝2敗、背水一戰的局面。

首局小熊靠鈴木誠也的3分砲先馳得點，今永帶著領先登板，起初順利抓下兩個出局數，但隨即被康特雷拉斯（William Contreras）、葉耶利奇（Christian Yelich）連續安打攻占一、二壘，接著對博恩（Jake Bauers）投出滿球數後的第7球，被鎖定內角滑球轟出左外野3分全壘打。

今永第2局成功三上三下，但第3局兩出局無人上壘時，又被康特雷拉斯轟出陽春砲，接著再被葉利奇敲安，小熊教練團緊急換投，今永僅用46球提前退場，兩支全壘打都出現在「兩出局」之後。賽後今永自責地說：「球隊在開局就幫我拿了3分領先，但我卻把比賽搞砸了，真的對自己非常懊惱。」

談到被轟的那發3分砲，他坦言：「那球是失投，我應該更仔細思考投球位置。就算投壞一球變滿壘也沒關係，當下還有別的辦法，我覺得自己能做得更好。」

他也檢討心態問題：「下場時腦袋一直想著，為什麼上場前沒帶著不同的心態？為什麼不壓低球路？為什麼那球投太高？這些都是應該在投球前就察覺並修正的地方。」

今永自從例行賽以來已連續11場被擊出全壘打，對此他說：「我每次都和投手教練討論怎麼防止被轟，也有擬定對策，但有時是被打得太好，有時確實是失投。結果讓我對投進好球帶有些害怕，我需要重新找回自信。」

他最後表示：「現在我還沒能幫上球隊的忙，但如果還有機會，我一定要用結果證明自己，重新贏回大家的信任。」