運動雲

>

今永昇太自責搞砸比賽　連11場挨轟：對好球帶越來越害怕…

記者王真魚／綜合報導

芝加哥小熊今（7）日在國聯分區系列賽第2戰以4比7不敵密爾瓦基釀酒人，系列戰陷入0勝2敗險境。先發左投今永昇太僅撐2.2局就被打爆，挨兩轟共失4分吞下敗投，即使鈴木誠也在首局轟出3分砲，也無力挽回戰局。

首局隊友火力支援後，今永一度連抓兩出局，但在面對沃恩（Andrew Vaughn）時被纏鬥到第7球，遭掃出左外野3分砲追平。3局又在兩出局無人上壘時，被康崔拉斯（William Contreras）轟出勝利分陽春砲，隨後被葉力奇（Christian Yelich）擊出安打後退場，全場僅用46球，被敲5安、失4分。

賽後今永坦言懊悔不已，「球隊開局打得很好，我卻把比賽搞砸了，真的對自己很失望。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談及被沃恩轟出的3分砲，他說，.那球是失投，應該更仔細思考該投哪裡。就算保送也還能繼續比賽，應該還有其他選擇。」

他進一步表示，自己在連續11場比賽被轟後，開始對好球帶產生恐懼感，「我和投手教練每場都討論如何避免被轟，但有時是被好球打，有時是失投。漸漸地，我對投進好球帶感到害怕。現在最需要的，就是重新找回自信。」

今永強調，若還有再登板機會，「我一定要用結果重建信任，證明自己仍能幫助球隊。」

▲小熊日籍投手今永昇太連2場投不滿5局。（圖／達志影像／美聯社）

▲小熊日籍投手今永昇太自責搞砸比賽。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 棒球芝加哥小熊國聯分區系列賽今永昇太失敗

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

佐佐木朗希戲劇9局下2球關門　道奇驚險擊退費城人取得聽牌優勢

佐佐木朗希戲劇9局下2球關門　道奇驚險擊退費城人取得聽牌優勢

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

李凱威包辦安打王、盜壘王雙料冠軍　中職個人獎出爐

李凱威包辦安打王、盜壘王雙料冠軍　中職個人獎出爐

9局接球「快長白髮」　弗里曼大讚佐佐木朗希「季後賽重要武器」

9局接球「快長白髮」　弗里曼大讚佐佐木朗希「季後賽重要武器」

要退休了？「詹皇」預告今深夜宣布「重磅決定」

要退休了？「詹皇」預告今深夜宣布「重磅決定」

道奇締造自1971年以來首見紀錄　追平金鶯壯舉

道奇締造自1971年以來首見紀錄　追平金鶯壯舉

道奇豪取8連勝、場均6.25分　羅伯斯揭打線火力秘訣

道奇豪取8連勝、場均6.25分　羅伯斯揭打線火力秘訣

9局3分領先未派佐佐木登板　羅伯斯：不想太早讓他上場

9局3分領先未派佐佐木登板　羅伯斯：不想太早讓他上場

佐佐木朗希無懼滿場噓聲：聽不懂英文　只想著「啊…忘了補位」

佐佐木朗希無懼滿場噓聲：聽不懂英文　只想著「啊…忘了補位」

中職「大型配對」現場！葉保弟、一粒被點名　男、女球迷意外脫單

中職「大型配對」現場！葉保弟、一粒被點名　男、女球迷意外脫單

【金磚海畫面曝】爽秀1500顆不二坊蛋黃酥！台中這家人6hrs狂打2萬通終如願

熱門新聞

佐佐木朗希戲劇9局下2球關門　道奇驚險擊退費城人取得聽牌優勢

大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員　賈吉奪第3冠：現代右打怪物

李凱威包辦安打王、盜壘王雙料冠軍　中職個人獎出爐

9局接球「快長白髮」　弗里曼大讚佐佐木朗希「季後賽重要武器」

要退休了？「詹皇」預告今深夜宣布「重磅決定」

道奇締造自1971年以來首見紀錄　追平金鶯壯舉

讀者回應

﻿

熱門新聞

1佐佐木朗希戲劇9局下2球關門

2大谷翔平無緣美國雜誌年度最佳球員

3李凱威雙冠　中職個人獎出爐

49局壓力山大　弗里曼大讚佐佐木朗希

5要退休了？「詹皇」預告今深夜宣布「重磅決定」

最新新聞

1法國怪物復出　溫班亞瑪打爆廣州龍獅

2今永連11場挨轟：對好球帶越來越害怕

3今永昇太坦言下一戰要「證明自己」

4中職例行賽落幕！年度個人獎項揭曉

5狀元旗子哥NBA首秀　弗拉格10分6籃板

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

魔力藍終止對猿7連敗　完美收季笑談明年續留富邦可能性

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

【英雄救援】小黃乘客突心臟痛！他打給警：我要違規了

【應該不會被發現吧？】跨越3車道左轉...警察靜靜看著你裝

【救災出發前遇見天使】她趕車花蓮途中　補給超人悄悄塞來一袋…

【二寮無照猴狂飆】撞死17歲少年...事發前後座妹嗨翻尖叫

五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366