今永昇太自責搞砸比賽　連11場挨轟：對好球帶越來越害怕…

記者王真魚／綜合報導

芝加哥小熊今（7）日在國聯分區系列賽第2戰以4比7不敵密爾瓦基釀酒人，系列戰陷入0勝2敗險境。先發左投今永昇太僅撐2.2局就被打爆，挨兩轟共失4分吞下敗投，即使鈴木誠也在首局轟出3分砲，也無力挽回戰局。

首局隊友火力支援後，今永一度連抓兩出局，但在面對沃恩（Andrew Vaughn）時被纏鬥到第7球，遭掃出左外野3分砲追平。3局又在兩出局無人上壘時，被康崔拉斯（William Contreras）轟出勝利分陽春砲，隨後被葉力奇（Christian Yelich）擊出安打後退場，全場僅用46球，被敲5安、失4分。

賽後今永坦言懊悔不已，「球隊開局打得很好，我卻把比賽搞砸了，真的對自己很失望。」

談及被沃恩轟出的3分砲，他說，.那球是失投，應該更仔細思考該投哪裡。就算保送也還能繼續比賽，應該還有其他選擇。」

他進一步表示，自己在連續11場比賽被轟後，開始對好球帶產生恐懼感，「我和投手教練每場都討論如何避免被轟，但有時是被好球打，有時是失投。漸漸地，我對投進好球帶感到害怕。現在最需要的，就是重新找回自信。」

今永強調，若還有再登板機會，「我一定要用結果重建信任，證明自己仍能幫助球隊。」

▲小熊日籍投手今永昇太自責搞砸比賽。（圖／達志影像／美聯社）