佐佐木朗希無懼滿場噓聲：聽不懂英文　只想著「啊…忘了補位」

記者王真魚／綜合報導

面對費城主場震耳欲聾的噓聲與挑釁，道奇投手佐佐木朗希依舊冷靜登板。9局兩出局一、三壘的關鍵時刻，僅用兩球讓國聯打擊王特納（Trea Turner）擊出二壘滾地球，為球隊守下4比3勝利。

費城球場以「地獄級」主場氣氛聞名，連不少大聯盟球員都不願在此登板，但佐佐木笑著說，「因為是英文，我聽不懂他們在講什麼，所以沒關係。在日本也有類似的經驗，所以不太會受影響。」

賽後以英雄身分出席記者會，佐佐木面對媒體時語氣輕鬆。被問到最後一球二壘手艾德曼（Tommy Edman）傳出一壘形成一度驚險的彈跳球時，他不好意思地笑回，「傳出去那一瞬間，我心想──啊…我沒去補位。下次會記得去的。」幽默回應逗笑現場媒體。

回顧登板時的心境，佐佐木表示，「我想著就算被打也沒關係，重點是不要自亂陣腳，要在好球帶內解決打者。這就是我當下唯一在想的事。」

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）