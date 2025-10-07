「MVP應改名為大谷翔平獎」美媒語出驚人解釋實際想法

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯道奇大谷翔平在今年依舊展現出「異次元級」的表現。美國媒體普遍認為他幾乎篤定將拿下生涯第4座、也是連續第3年的MVP。然而，《USA Today》全美知名資深記者 奈丁格爾（Bob Nightengale）近日語出驚人，直指或許該把MVP獎項改成以大谷翔平命名。

過去確實有在球員退休後，為表彰其成就而設立或更名的獎項，但現役球員成為冠名對象，可說前所未聞。對於這項「大谷翔平獎」的構想，日媒也特別詢問奈丁格爾實際想法。

奈丁格爾接受訪問時解釋，「賽季開始前，只要他（大谷翔平）保持健康，他就會拿下MVP。因為他不只是好打者，還能投球。如果他每年都會贏，那乾脆把獎項以他的名字命名也不為過。說到底，只要他沒受傷，他一定又會得獎。」

大谷本季在打擊端繳出55轟、打擊率.314、OPS 1.014、長打率.622的強勢成績，僅以1支全壘打之差落後費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber），在長打率、OPS、得分（146分）、壘打數（380）與長打數（89）全都名列大聯盟第一。 投球方面則出賽14場，戰績1勝1敗、防禦率2.87、每九局三振率11.87，同樣是全MLB最高水準。

奈丁格爾表示，2022年大谷雖首度達成投打雙規定成績，但MVP仍頒給締造美聯單季全壘打紀錄的洋基強打賈吉（Aaron Judge），「那一年賈吉的表現是歷史性的。另一個事實是，大谷當時所在的天使隊沒能打進季後賽。只要球隊進不了季後賽，最後關頭票數就會掉。球隊能否晉級，是MVP投票裡很重要的一環。」

他進一步指出，「現在的大谷效力道奇，只要球隊年年進季後賽，他就更容易拿MVP。這是他相對其他選手最大的優勢。」

奈丁格爾也提到今年美聯MVP賈吉與馬林魚的羅利（Cal Raleigh）的競爭，「我認為MVP是給『最有價值的球員（Most Valuable Player）』，而不是『最優秀的球員（Best Player）』。」

他認為，如果是頒給最強的選手，那以前每年都應該是邦茲（Barry Bonds）拿下，因為他永遠是最強的，「同樣的邏輯下，大谷翔平也應該每年都拿。也許賈吉在選手個人能力上更突出，但就球隊貢獻與整體價值而言，我認為羅利更有『價值』。」

談到另一位3度MVP得主楚奧特（Mike Trout），奈丁格爾表示，「如果他的球隊能打進季後賽，他的MVP次數應該會更多。」

「如果球隊無法進入季後賽，無論表現多好，都會被問你到底有多大的價值？所以我才半開玩笑地說乾脆就直接設一個以大谷翔平命名的獎項吧！」奈丁格爾說。