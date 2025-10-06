運動雲

>

前羅德投手伊藤義弘車禍身亡享年43歲　捕手搭檔里崎智也哀悼

▲▼前羅德投手伊藤義弘。（圖／截自里崎智也X）

▲前羅德投手伊藤義弘。（圖／截自里崎智也X）

記者楊舒帆／綜合報導

前羅德隊投手伊藤義弘驚傳不幸消息，6日下午在福岡市城南區發生機車事故，經送醫搶救仍宣告不治，享年43歲。消息傳出後，過去並肩作戰的捕手搭檔里崎智也也在社群上發文悼念，令日本球界一片哀戚。

根據日本媒體《體育日本》報導，事故發生於下午2時17分，伊藤騎乘機車與一輛計程車在路口相撞，送往福岡市內醫院急救，但於下午4時16分不治身亡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

伊藤義弘1982年6月2日出生於福岡縣，9年職業生涯共出賽257場，戰績6勝13敗1救援、71次中繼成功、防禦率3.83。2010年日本大賽對中日龍的封王戰中，他是「日本一」的最後一任投手，成為羅德奪冠的重要功臣。

退休後，伊藤在2016年進入日體大研究所取得教師資格，2020年起回到母校東福岡高中執教，並自當年夏季起擔任監督至今夏。卸任後，他在今年9月創立投球訓練學院「Pitch＋」，專注於青少年投手養成，剛開啟新階段的教練人生，卻不幸天人永隔。

消息傳出後，當年日本一時期的捕手搭檔里崎智也也在社群平台X（舊推特）發文悼念：「2010年日本大賽羅德對中日，日本一的胴上げ投手伊藤義弘——他的直球、滑球都是一級品！意志堅強，是位出色的中繼投手。在那場日本一之戰，他還在生涯首打席完美犧牲觸擊，把淺尾的豪速球推進，串起岡田的致勝安打。投打兩端都是關鍵人物。他將永遠活在我心中，合掌。」

關鍵字： 伊藤義弘羅德隊機車事故日本球界里崎智也

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」　山本像單身男、朗希仍在成長

羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」　山本像單身男、朗希仍在成長

「大谷翔平今晚太出色」　費城人教頭：真的只能脫帽致敬

「大谷翔平今晚太出色」　費城人教頭：真的只能脫帽致敬

台籃啦啦隊鄰家女神洗錢案遭判刑　闕闕發文喊冤、所屬球團回應了

台籃啦啦隊鄰家女神洗錢案遭判刑　闕闕發文喊冤、所屬球團回應了

李凱威包辦安打王、盜壘王雙料冠軍　中職個人獎出爐

李凱威包辦安打王、盜壘王雙料冠軍　中職個人獎出爐

勇士鎖定熱火長人阿德巴約　美媒：年輕版格林與灣區完美契合

勇士鎖定熱火長人阿德巴約　美媒：年輕版格林與灣區完美契合

大谷翔平讓費城瞬間靜音！賞全壘打王2K　日本球迷：太爽了！

大谷翔平讓費城瞬間靜音！賞全壘打王2K　日本球迷：太爽了！

羅伯斯曝臨時派朗希守勝原因　令和怪物11球完美回應教頭信任

羅伯斯曝臨時派朗希守勝原因　令和怪物11球完美回應教頭信任

伍祐城涉線上博弈電玩公開道歉「以我為戒」　從未投注運動賽事

伍祐城涉線上博弈電玩公開道歉「以我為戒」　從未投注運動賽事

拋下綠色彩帶！吉田一將3K關門　台鋼逆襲悍將勇奪二軍總冠軍

拋下綠色彩帶！吉田一將3K關門　台鋼逆襲悍將勇奪二軍總冠軍

美媒狂讚！佐佐木朗希從飽受批評到救世終結者　道奇教頭曝安排

美媒狂讚！佐佐木朗希從飽受批評到救世終結者　道奇教頭曝安排

邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟

熱門新聞

羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」　山本像單身男、朗希仍在成長

「大谷翔平今晚太出色」　費城人教頭：真的只能脫帽致敬

台籃啦啦隊鄰家女神洗錢案遭判刑　闕闕發文喊冤、所屬球團回應了

李凱威包辦安打王、盜壘王雙料冠軍　中職個人獎出爐

勇士鎖定熱火長人阿德巴約　美媒：年輕版格林與灣區完美契合

大谷翔平讓費城瞬間靜音！賞全壘打王2K　日本球迷：太爽了！

讀者回應

﻿

熱門新聞

1羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」

2費城人教頭：大谷翔平今晚太出色

3啦啦隊女神遭判刑　闕闕親發文喊冤

4李凱威雙冠　中職個人獎出爐

5勇士鎖定熱火長人阿德巴約

最新新聞

1布朗爆料：坦圖跟腱傷勢恢復神速

2李凱威雙冠　中職個人獎出爐

3武漢公開賽　詹皓晴女雙挺進16強

4啦啦隊女神遭判刑　闕闕親發文喊冤

5胡金龍告別轟掀高潮！陳晨威差一步雙冠王

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

魔力藍終止對猿7連敗　完美收季笑談明年續留富邦可能性

【珠珠寶貝給自己100分】李珠珢本季最後一舞！期待明年繼續來台應援

富邦、味全板凳清空！力亞士連丟觸身球　葉總上場抗議不慎「噴裝」

邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟

【3500萬小意思？】北市富婆要匯3500萬遭勸　嗆警「很多嗎」還怪行員雞婆

【疊杯最速手】罕病男孩輔輔挑戰自我 猛練競技疊杯成國手

【心都要碎了】萌娃太久沒見阿祖　竟直接癟嘴大哭超可愛XD

【金磚海畫面曝】爽秀1500顆不二坊蛋黃酥！台中這家人6hrs狂打2萬通終如願
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366