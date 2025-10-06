前羅德投手伊藤義弘車禍身亡享年43歲　捕手搭檔里崎智也哀悼

▲前羅德投手伊藤義弘。（圖／截自里崎智也X）

記者楊舒帆／綜合報導

前羅德隊投手伊藤義弘驚傳不幸消息，6日下午在福岡市城南區發生機車事故，經送醫搶救仍宣告不治，享年43歲。消息傳出後，過去並肩作戰的捕手搭檔里崎智也也在社群上發文悼念，令日本球界一片哀戚。

根據日本媒體《體育日本》報導，事故發生於下午2時17分，伊藤騎乘機車與一輛計程車在路口相撞，送往福岡市內醫院急救，但於下午4時16分不治身亡。

伊藤義弘1982年6月2日出生於福岡縣，9年職業生涯共出賽257場，戰績6勝13敗1救援、71次中繼成功、防禦率3.83。2010年日本大賽對中日龍的封王戰中，他是「日本一」的最後一任投手，成為羅德奪冠的重要功臣。

退休後，伊藤在2016年進入日體大研究所取得教師資格，2020年起回到母校東福岡高中執教，並自當年夏季起擔任監督至今夏。卸任後，他在今年9月創立投球訓練學院「Pitch＋」，專注於青少年投手養成，剛開啟新階段的教練人生，卻不幸天人永隔。

消息傳出後，當年日本一時期的捕手搭檔里崎智也也在社群平台X（舊推特）發文悼念：「2010年日本大賽羅德對中日，日本一的胴上げ投手伊藤義弘——他的直球、滑球都是一級品！意志堅強，是位出色的中繼投手。在那場日本一之戰，他還在生涯首打席完美犧牲觸擊，把淺尾的豪速球推進，串起岡田的致勝安打。投打兩端都是關鍵人物。他將永遠活在我心中，合掌。」