新庄監督笑稱要簽10年約！宣示明年火腿拚第一、目標直指連霸

▲▼日職北海道日本火腿鬥士隊2025台灣交流賽，中信兄弟總教練平野惠一與火腿隊監督新庄剛志。（圖／記者李毓康攝）

▲火腿隊監督新庄剛志。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

日本火腿隊監督新庄剛志確定明年續掌兵符，談到了迎接執教第5年的決心與目標。新庄在受訪時一開口就幽默地說：「從明年開始我要簽10年合約，繼續當監督（笑）」，隨即露出笑容，氣氛輕鬆。

接著他語氣一轉，認真地談起未來展望：「其實我從上任第一年開始就是一年一簽，給自己壓力。當然，如果成績不好就得脫下球衣。上任以來成績是6位、6位、2位、2位，所以希望接下來能是1位、1位，目標就是第一名。」

他也強調：「今年球隊的表現不錯吧？雖然還稱不上完美，但已經成為一支不會讓球迷失望、充滿希望的隊伍。我覺得進步速度比預期快。老實說，我原本以為要花5年才會到這個程度，不過到了第3年就拿下第2名。現在對我來說，明年才是真正的第3年，希望大家能溫暖地守護我們。明年就是關鍵的一年。」

新庄還透露，自己已經對選手們提出更高的目標：「這次我也說過，只拿到80勝還不夠。明年要以95勝、96勝為目標，因為我們已經具備這樣的實力。」

新庄自2022年起執掌日本火腿，前兩年球隊墊底，但近兩季連續拿下第2名。他表示，從明年起的目標不只是奪冠，而是要挑戰聯盟連霸。目前球隊正全力備戰季後賽，對「勝負的第5年」充滿信心與決心。

關鍵字： 新庄剛志火腿隊監督日本棒球



