水手救星！羅里格茲敲勝打：職業生涯最特別時刻

▲羅里格茲（Julio Rodríguez）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

美聯分區系列賽第2戰，西雅圖水手隊靠著胡里歐・羅里格茲（Julio Rodríguez）的關鍵安打，在第8局打破僵局，以3比2力克底特律老虎隊，將系列戰扳成1比1平手，成功守住主場。

此役水手隊由主砲波蘭科（Jorge Polanco）率先發威，第4、6兩局各轟出一發陽春砲，幫助球隊取得2比0領先。不過老虎隊在8局上趁著四壞球與失誤攻佔得點圈，托克森（Spencer Torkelson）掃出右外野安打，送回2分追平比數。

水手在8局下立即反擊，羅利（Cal Raleigh）率先擊出右外野二壘打，下一棒羅里格茲再補上一記左外野方向的二壘安打，讓羅利從二壘全速衝回本壘超前比數。這支安打也成為球隊致勝關鍵，全場觀眾起立歡呼。

羅里格茲賽後受訪時表示：「這絕對是我職業生涯最特別的時刻之一。西雅圖已經很久沒有這樣的季後賽氛圍了，能在這樣的比賽幫助球隊贏球，對我來說意義重大。看到球迷那樣熱情支持，我永遠不會忘記這一刻。」

這場勝利讓水手扳平系列戰，同時成為本季首支三度擊敗老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）的球隊。接下來系列戰將移師底特律進行第3戰，水手士氣高昂，力拚連勝搶下聽牌優勢。