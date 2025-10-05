邱智呈首發滿貫砲率獅勝兄弟　洲際場均破萬創室外球場紀錄

▲邱智呈。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一獅5日作客中信兄弟洲際主場，邱智呈轟出滿貫砲率隊以7比1獲勝，為球季尾聲再添亮點。此戰同時見證洲際球場創下中職史上首座「室外球場場均觀眾破萬」的紀錄。

獅隊在3局上展開攻勢，陳重羽獲保送上壘，許哲晏、邱智呈接連安打，林佳緯選到保送擠回1分。兄弟先發投手盧孟陽退場，由謝榮豪接替登板，陳鏞基隨後敲出高飛犧牲打，再添1分。

7局上，獅隊面對兄弟生涯首度登上一軍的馮皓再度掀起攻勢。陳重廷獲保送、林泓弦擊出安打，陳聖平代打滾地球上壘，形成滿壘。此時邱智呈轟出生涯首發滿貫砲，一棒將比數拉開至6比1。9局上他再補上三壘安打，隨後靠林佳緯的滾地球回壘得分，追加1分。

先發投手飛力獅主投5局，被敲4支安打，送出2次三振，失1分（非自責分），穩定壓制兄弟打線。邱智呈此戰猛打賞，僅差二壘安打即可完成完全打擊，全場貢獻4打點，成為獅隊取勝最大功臣。獅隊結束此戰後，6日將再度對決樂天桃猿，提前上演10日開打的季後挑戰賽前哨戰。

兄弟直接晉級台灣大賽，教練團此役調整陣容，安排多位年輕球員上場磨練。根據統計，這場補賽共有11,925名球迷進場觀戰，確定本季洲際球場場均觀眾人數突破一萬人。不僅成為繼台北大巨蛋之後，中職史上第2座場均破萬的球場，更是首座達成此紀錄的室外球場。