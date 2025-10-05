拋下綠色彩帶！吉田一將3K關門　台鋼逆襲悍將勇奪二軍總冠軍

▲▼台鋼雄鷹二軍總冠軍，吉田一將關門守住勝利。（圖／截自公視頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

台鋼雄鷹與富邦悍將在二軍總冠軍系列賽進行第5戰（G5）殊死戰，黃子豪先發5局無失分表現亮眼，吳柏萱連兩戰建功，林威漢轟出全壘打、單場2安打貢獻2打點，率隊奪下勝利，勇奪本季二軍總冠軍。

台鋼在G4以6比5險勝逼出最終戰，此役投打發揮流暢，最終再靠吉田一將9局下登板關門，連飆3K守成成功，繼2023年創隊首年之後，再度奪下二軍總冠軍。

此戰富邦由一軍輪值投手陳仕朋掛帥先發，台鋼則派出曾短暫登上一軍的黃子豪先發。雙方前3局互有攻勢但均無建樹，4局上台鋼率先突破僵局。林威漢擊出安打開啟攻勢，藍寅倫選到保送，湯家豪挨觸身球形成滿壘，前一戰開轟的吳柏萱再度建功，掃出二壘安打帶回2分，隨後董秉軒補上高飛犧牲打，再添1分。

5局上，台鋼火力再起。顏清浤擊出安打後，兩出局時由林威漢轟出兩分砲，將比數擴大至5比0。黃子豪在5局下遭遇一、二壘有人危機時冷靜應對，連飆2K化解險情，完成先發任務。

6局下，台鋼改由許峻暘接替投球，但控球稍有不穩，連續3次保送後被黃騰威擊出高飛犧牲打，讓富邦追回1分。

台鋼先發投手黃子豪此役主投5局，用77球（其中50顆好球），被敲3支安打、送出3次三振，無失分表現精彩。許峻暘投1局失1分，謝葆錡接替1.2局飆出3K、無失分，陳宇宏登板0.1局完成任務。吉田一將在G1先發吞敗、G4後援奪勝後，此戰（G5）再度登板關門，9局下連飆3K，為球隊守住勝利，成功封王。

