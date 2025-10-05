運動雲

柯爾點名勇士新「致勝組合」！　看好霍佛德助庫明加爆發

▲▼勇士新援霍佛德。（圖／達志影像／美聯社）

▲39歲的霍佛德帶來經驗與防守智慧，讓勇士禁區更穩固。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士今夏迎來39歲冠軍中鋒霍佛德（Al Horford）加盟，補上多年以來的禁區短板。霍佛德不僅能拉開空間、兼具防守經驗，還讓主帥柯爾（Steve Kerr）看見新化學效應，點名他與潛力大物庫明加（Jonathan Kuminga）組成的「前場雙人組」，可能成為新賽季勇士的致勝關鍵。

「也許是霍佛德和庫明加吧，」柯爾笑著說，「我覺得那是一組很有潛力的搭檔。」勇士過去幾季一直苦尋讓庫明加穩定發揮的方式，這位天賦極高的年輕前鋒有過驚豔瞬間，也經歷過低潮起伏。柯爾認為霍佛德的經驗與戰術能力，正是幫助庫明加成長、提升穩定性的關鍵。

「當庫明加持球時，我們希望能給他更多進攻空間，而霍佛德能做到這點。」柯爾解釋，「如果庫明加打4號位、霍佛德打5號位，再搭配幾個射手，這樣的組合會非常有趣。」

霍佛德即將展開第19個NBA賽季，是勇士今年休賽季最「重量級」的補強。柯爾認為，他不只帶來穩定防守與場上智慧，更能補足勇士近年缺乏的「禁區指揮官」角色，「霍佛德的防守判斷力與經驗，是多年累積的籃球智慧，這對球隊幫助很大。再多一個具防守意識、能保護禁區的長人，對我們只會更好。」

柯爾也強調，霍佛德的價值不僅在於單一搭檔，「他跟誰都能打得好，不管是格林（Draymond Green）、巴特勒（Jimmy Butler），甚至是傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）或波斯特（Quinten Post），他都能融入。他最大的價值在於，讓我們在排兵佈陣上擁有更多彈性與變化。」

關鍵字： NBA勇士霍佛德庫明加柯爾柯瑞

