勇士鎖定熱火長人阿德巴約　美媒：年輕版格林與灣區完美契合

記者游郁香／綜合報導

勇士上季中交易來「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）後，今夏又補進資深冠軍中鋒霍佛德（Al Horford），但團隊平均年齡居高不下，讓外界不免擔心他們的續航力。根據《ClutchPoints》記者西格爾（Brett Siegel）的報導，灣區軍團已將目光投向熱火當家長人阿德巴約（Bam Adebayo），視他為潛在的「奪冠最後拼圖」。

西格爾指出，勇士正密切關注阿德巴約的動向，一旦出現交易可能，金州準備第一時間出手。這位邁阿密內線主將正進入5年1.63億美元合約的最後1年，新的3年1.6億美元延長合約將在2026-27賽季啟用，若熱火未來進入重建，阿德巴約極可能成為聯盟各隊「覬覦」的頭號目標。

勇士新賽季的先發陣容堪稱「史上最老」，包含37歲的一哥柯瑞（Steph Curry）、36歲的巴特勒、35歲的格林（Draymond Green）與39歲的霍佛德，儘管經驗豐富，但球隊勢必得在例行賽謹慎控管出賽時間，才能保留季後賽戰力。因此，一位能提供年輕活力、防守與組織能力的全能長人，成為勇士最迫切的補強需求。

▲▼熱火阿德巴約。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士傳出鎖定熱火中鋒阿德巴約，視他為奪冠關鍵拼圖。（圖／達志影像／美聯社）

阿德巴約上季繳出平均 18.1分、9.6籃板、4.3助攻，是聯盟最全面的防守中鋒之一。他也具備穩定的中距離手感，能拉開空間、策動進攻，同時鎖防如約基奇（Nikola Jokic）、森根（Alperen Sengun）等強悍長人。外界普遍認為，他就像「年輕版的格林」，但更加全能、攻防兩端兼具延展性。

若能成功引進阿德巴約，他的多功能特質與勇士體系幾乎完美契合。他能擔任次要持球者、完成擋拆配合，甚至成為柯瑞身邊新的戰術核心，讓球隊在攻防兩端都更具靈活性。

不過，熱火對阿德巴約視若至寶，想讓他離開並不容易。邁阿密高層長期將他當成球隊基石，除非勇士願意端出極具誠意的交易包裹，否則連談判的大門都難以打開。

關鍵字： NBA勇士阿德巴約柯瑞巴特勒格林熱火

