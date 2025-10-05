運動雲

道奇「西語老師」3分砲逆轉　大谷翔平6局9K季後賽首勝寫紀錄

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇隊的大谷翔平以「一棒・投手兼指定打擊（DH）」身分先發，完成生涯首次季後賽登板。道奇隊在第7局由T・赫南德茲（Teoscar Hernández）轟出逆轉3分全壘打奠定勝基，最終以5比3擊敗東區冠軍費城人，於敵地搶下系列賽首勝。

大谷主投6局，被擊出3支安打失3分，飆出9次三振，展現壓制力並拿下勝投；打擊方面則是4打數無安打、吞下4次三振並選得1次保送。他此戰寫下紀錄，成為繼2008年黑田博樹之後，日本球員中第2位在季後賽首登板、首先發即奪勝投的投手。

大谷在第2局出現亂流，先保送鮑姆（Alec Bohm），再被馬許（Brandon Marsh）敲出中外野安打，形成無人出局一、二壘。接著被瑞爾穆托（J.T. Realmuto）轟出右中間方向適時三壘打，兩名跑者回壘得分，道奇陷入0比2落後。隨後又讓貝德（Harrison Bader）擊出左外野犧牲飛球，單局失3分。

第7局上，道奇展開反攻。帕黑斯（Andy Pages）先敲安打開路，史密斯（Will Smith）遭觸身球保送，形成一、二壘有跑者。接著大谷翔平遭三振，貝茲（Mookie Betts）擊出飛球出局。兩出局後，赫南德茲（Teoscar Hernández）大棒一揮，轟出右中間方向3分砲，道奇以5比3逆轉戰局。

大谷退場後，道奇啟用牛棚接力。格拉斯諾（Tyler Glasnow）中繼1.2局，被敲1安打、投出2次保送並飆出2次三振；之後維西亞（Alex Vesia）在一、二壘有跑者時登板，成功化解危機。

第9局下，佐佐木朗希接手守成，雖被凱普勒（Max Kepler）敲出二壘安打，但隨即穩定控球，連續解決兩名打者，成功關門守住勝利。

