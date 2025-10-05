威能帝能力驚人又平易近人 黃子鵬學西文笑稱「日久生情」

▲樂天桃猿黃子鵬。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿投手黃子鵬與洋投威能帝培養出跨國情誼，兩人同年紀、個性相投。黃子鵬笑說，「我常我們說是異父異母的兄弟，頻率很像。」他透露，因為想學西班牙文，常主動向威能帝請教，「他很願意教，也願意陪我練。」

回憶兩人變熟的過程，黃子鵬先是笑說，「想不起來了！」隨後表示，「可能我們同年紀吧，對於生活上一些看法、價值觀都很相似，大概就是這樣日久生情了。」

他進一步透露，其實去年就對西班牙文產生興趣，「一開始是好玩，今年就覺得可以認真學一下，因為就想要再多了解一點，多深入研究一點，希望以後能夠直接用西班牙文對話，我覺得這樣子還滿帥的！」

由於球隊只有英文翻譯，黃子鵬學習西文是透過「實戰練習」日常對話，除了威能帝，魔神樂也加入「小老師」行列，「可能是因為我想學西班牙文的關係，他們也願意教我，現在跟他們兩個都很熟。」

他不好意思地笑說，「其實我講得很爛，有時候就單字湊一湊，他們會教我整句，平常直接講，隨時隨地都在練。」

威能帝場下展現親和力一面，場上則是殺氣十足，本季三振、勝投雙冠王已是囊中物。 黃子鵬充滿敬意地說，「我想他不是只有吸引我，搞不好也吸引到國外球探了。他的能力應該是每個人都認可，就是中職目前非常有主宰力的一個投手。」

「比去年更進化，我覺得這是更猛的一件事情。」黃子鵬點了點頭，隨後露出招牌笑容，「對，所以還滿慶幸跟他同隊的。」

他進一步表示，洋將身上一定有一些值得學習之處，「像是不同於我們文化的一些訓練、觀念，以及對球場上狀況的一些看法。因為他們都很樂於分享，也會利用他們在的時候，盡量吸收一點學以致用。」

黃子鵬最後笑說，「我們常說我們是異父異母的兄弟，還約好休賽季有空要去他多明尼加的老家。但我現在還在努力練西文，很期待啊！」

▲ 威能帝 。（圖／記者王真魚攝）