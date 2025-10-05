運動雲

>

威能帝能力驚人又平易近人 黃子鵬學西文笑稱「日久生情」

▲樂天桃猿黃子鵬。（圖／記者楊舒帆攝）

▲樂天桃猿黃子鵬。（圖／記者楊舒帆攝）

記者王真魚／台北報導

樂天桃猿投手黃子鵬與洋投威能帝培養出跨國情誼，兩人同年紀、個性相投。黃子鵬笑說，「我常我們說是異父異母的兄弟，頻率很像。」他透露，因為想學西班牙文，常主動向威能帝請教，「他很願意教，也願意陪我練。」

回憶兩人變熟的過程，黃子鵬先是笑說，「想不起來了！」隨後表示，「可能我們同年紀吧，對於生活上一些看法、價值觀都很相似，大概就是這樣日久生情了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步透露，其實去年就對西班牙文產生興趣，「一開始是好玩，今年就覺得可以認真學一下，因為就想要再多了解一點，多深入研究一點，希望以後能夠直接用西班牙文對話，我覺得這樣子還滿帥的！」

由於球隊只有英文翻譯，黃子鵬學習西文是透過「實戰練習」日常對話，除了威能帝，魔神樂也加入「小老師」行列，「可能是因為我想學西班牙文的關係，他們也願意教我，現在跟他們兩個都很熟。」

 他不好意思地笑說，「其實我講得很爛，有時候就單字湊一湊，他們會教我整句，平常直接講，隨時隨地都在練。」

威能帝場下展現親和力一面，場上則是殺氣十足，本季三振、勝投雙冠王已是囊中物。 黃子鵬充滿敬意地說，「我想他不是只有吸引我，搞不好也吸引到國外球探了。他的能力應該是每個人都認可，就是中職目前非常有主宰力的一個投手。」

「比去年更進化，我覺得這是更猛的一件事情。」黃子鵬點了點頭，隨後露出招牌笑容，「對，所以還滿慶幸跟他同隊的。」

他進一步表示，洋將身上一定有一些值得學習之處，「像是不同於我們文化的一些訓練、觀念，以及對球場上狀況的一些看法。因為他們都很樂於分享，也會利用他們在的時候，盡量吸收一點學以致用。」

黃子鵬最後笑說，「我們常說我們是異父異母的兄弟，還約好休賽季有空要去他多明尼加的老家。但我現在還在努力練西文，很期待啊！」

▲▼ 威能帝 。（圖／記者王真魚攝）

▲ 威能帝 。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 棒球跨國友誼黃子鵬威能帝西班牙文

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

富邦墊底收季...林華韋：我要負很大責任　60人不排除策略性做法

富邦墊底收季...林華韋：我要負很大責任　60人不排除策略性做法

郭婞淳舉重世錦賽獲雙銅　鎖定2026亞運金牌

郭婞淳舉重世錦賽獲雙銅　鎖定2026亞運金牌

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

王政順三分砲轟倒雄鷹！羅戈防禦率登頂　中信兄弟笑納4比1勝

王政順三分砲轟倒雄鷹！羅戈防禦率登頂　中信兄弟笑納4比1勝

魔力藍終止對猿7連敗　完美收季笑談明年續留富邦可能性

魔力藍終止對猿7連敗　完美收季笑談明年續留富邦可能性

中職線上博弈風波　台鋼證實3人遭罰！郭俞延帶頭罰10萬

中職線上博弈風波　台鋼證實3人遭罰！郭俞延帶頭罰10萬

河村勇輝休賽季苦練兩大絕技　公牛主帥給好評

河村勇輝休賽季苦練兩大絕技　公牛主帥給好評

鈴木駿輔讚後藤營造好環境！有感二軍進步驚人　明年續留有共識

鈴木駿輔讚後藤營造好環境！有感二軍進步驚人　明年續留有共識

【不忍了】徐榛蔚說明會遭嗆爆！　災民怒喊「講廢話」、原地開睡

熱門新聞

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

富邦墊底收季...林華韋：我要負很大責任　60人不排除策略性做法

郭婞淳舉重世錦賽獲雙銅　鎖定2026亞運金牌

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

王政順三分砲轟倒雄鷹！羅戈防禦率登頂　中信兄弟笑納4比1勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1李珠珢本季最後一舞！曝明年來台想法

2富邦墊底收季　領隊：我要負很大責任

3郭婞淳舉重世錦賽獲雙銅　鎖定2026亞運金牌

4悍將本季6連勝完美收尾　鋒總談最大收穫

5韓職4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

最新新聞

1小葛雷諾首轟+美技　全場喊Vladdy！

2釀酒人9比3重擊小熊　丘里歐後傷退

3洋基分區系列賽首戰1比10慘敗藍鳥

4韓職4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

5黃子鵬異父異母的兄弟　威能帝教西語

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

火藥味中偷閒？陳真跑去跟李凱威聊天：安打王、盜壘王

富邦、味全板凳清空！力亞士連丟觸身球　葉總上場抗議不慎「噴裝」

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

本周5連勝追平整個8月！　鋒總：學會在壓力下比賽是過程

【籃籃也來了】素顏衝花蓮當鏟子超人！鑽水溝清淤「只剩1顆頭」

趙露思哭掉雙眼皮貼！ 直播喊「避雷」：不防水XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

【說好的上班呢XD】太熱啦！花蓮搜救犬偷玩泥巴水 整隻變成泥巴狗

【賞月前先鏟泥】連假首日2萬「鏟子超人」湧進光復！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366