魔力藍終止對猿7連敗　完美收季笑談明年續留富邦可能性

▲魔力藍 。（圖／富邦悍將提供）



記者王真魚／新北報導

富邦悍將洋投魔力藍今（4）日在主場對樂天桃猿先發7局無失分，率隊以7比2拿下勝利，收下個人本季第10勝，同時也是他職棒生涯對樂天的首勝，終止對戰7連敗。

魔力藍賽後坦言，這場勝利對自己特別有意義，「賽前知道要對樂天，這一勝對我來說意義很大，能在對樂天拿下勝利結束球季，讓這一季更特別。」

他感謝隊友全力支援，「不只是守備，打擊也幫助很大，捕手豊暐在配球上給我很多信心，我們一直都在同一個頻率上。」

本場結束後，魔力藍本季防禦率降至2.98，這是他開刀後首度完整投完一個賽季。他說，「最重要的是能健康完整地完成球季，這對我來說非常重要。」

回顧今年，魔力藍露出微笑，「我的隊友們都非常有潛力，雖然今年沒能打進季後賽，但我覺得明年很有機會。今年結束了，終於可以稍微喘口氣。」

至於明年是否續留富邦，魔力藍表示，「休賽季期間，經紀公司應該會和球團有一些聯繫，接下來就看情況發展，目前還不確定。」

當被問到富邦是否是第一志願時，他笑著回應，「我真的很喜歡今年這個球季，富邦這支球隊給我一種家庭的感覺，大家都對我很好，我也很享受與這些隊友一起奮戰的感覺。」