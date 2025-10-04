運動雲

>

王政順三分砲轟倒雄鷹！羅戈防禦率登頂　中信兄弟笑納4比1勝

▲中信兄弟王政順、林吳晉瑋、平野惠一。（圖／兄弟提供）

▲王政順三分砲轟倒雄鷹！羅戈防禦率登頂　中信兄弟笑納4比1勝。（圖／兄弟提供，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

澄清湖球場4日晚間迎來台鋼雄鷹交手中信兄弟之戰，兄弟靠著王政順在3局上半轟出關鍵三分全壘打，加上先發洋投羅戈繳出兩局無失分、後續牛棚的穩定表現，最終以4比1擊敗台鋼收下勝利；羅戈今天將防禦率壓低至1.84，暫居聯盟防禦率王的寶座，幾乎篤定摘下年度王座。

羅戈兩局封鎖退場　防禦率王十拿九穩

[廣告]請繼續往下閱讀...

中信兄弟王牌右投羅戈今晚只投兩局退場，但完美封鎖台鋼打線，讓對手合計6上6下毫無建樹；賽後他防禦率降至1.84，超越本季暫時下二軍的台鋼洋投後勁（1.89），穩坐聯盟榜首。

根據統計，若統一獅洋投飛力獅明日面對兄弟能夠「投滿10局無失分」，才可以反超羅戈，但機率微乎其微，幾乎可確定羅戈將拿下年度防禦率王。

王政順三分砲定勝局　兄弟前段打線火力全開

比賽節奏在3局上半掀起高潮；黃衫軍先在2局上半靠著保送與滾地球推進先馳得點後，第3局楊祥禾、張仁瑋輪番敲安後，王政順轟出三分砲，幫助球隊一舉將比分拉開至4比0，成為全場致勝關鍵。

雄鷹苦吞敗仗　曾子佑敲安追回1分

台鋼雄鷹在前4局完全受制於羅戈與接替的陳琥，直到5局下半才由王柏融安打開啟攻勢，曾子佑適時安打帶回全隊唯一分數，將比數追至1比4。

不過其後進攻乏力，面對王奕凱、鄭凱文、謝榮豪、伍立辰以及陳冠穎兄弟牛棚聯手封鎖，終場仍無力追分，吞下主場敗仗。

▲中信兄弟王政順、林吳晉瑋、平野惠一。（圖／兄弟提供）

▲中信兄弟羅戈。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中信兄弟台鋼雄鷹羅戈

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

中職線上博弈風波　台鋼證實3人遭罰！郭俞延帶頭罰10萬

中職線上博弈風波　台鋼證實3人遭罰！郭俞延帶頭罰10萬

匿名信指控引誘球員賭博！經紀公司駁斥涉案　中職、工會已調查

匿名信指控引誘球員賭博！經紀公司駁斥涉案　中職、工會已調查

中職調查匿名信案出爐！　台鋼3球員涉線上博弈遭重懲

中職調查匿名信案出爐！　台鋼3球員涉線上博弈遭重懲

富邦墊底收季...林華韋：我要負很大責任　60人不排除策略性做法

富邦墊底收季...林華韋：我要負很大責任　60人不排除策略性做法

力亞士連兩顆觸身球引爆衝突　鋒總看出情緒浮躁「不適合再投」

力亞士連兩顆觸身球引爆衝突　鋒總看出情緒浮躁「不適合再投」

獅猿挑戰賽10/10開打！台灣大賽10/18登場　完整賽程出爐

獅猿挑戰賽10/10開打！台灣大賽10/18登場　完整賽程出爐

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

洋基確定ALDS輪值　希爾扛首戰、弗萊德G2登板

洋基確定ALDS輪值　希爾扛首戰、弗萊德G2登板

「犯規、觸身都是比賽一部分」力亞士看葉總衝出來：感覺對我有偏見

「犯規、觸身都是比賽一部分」力亞士看葉總衝出來：感覺對我有偏見

數據佐證！藍鳥ALDS決戰洋基　必須先挺過「賈吉考驗」

數據佐證！藍鳥ALDS決戰洋基　必須先挺過「賈吉考驗」

【神救援駕到】山貓超人一句「這裡要不要我清」比開法拉利還帥！

熱門新聞

中職線上博弈風波　台鋼證實3人遭罰！郭俞延帶頭罰10萬

匿名信指控引誘球員賭博！經紀公司駁斥涉案　中職、工會已調查

中職調查匿名信案出爐！　台鋼3球員涉線上博弈遭重懲

富邦墊底收季...林華韋：我要負很大責任　60人不排除策略性做法

力亞士連兩顆觸身球引爆衝突　鋒總看出情緒浮躁「不適合再投」

獅猿挑戰賽10/10開打！台灣大賽10/18登場　完整賽程出爐

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中職博弈風波　台鋼證實3人遭罰

2中職爆球員涉賭？中職、工會已調查

3中職調查匿名信案出爐！

4富邦墊底收季　領隊：我要負很大責任

5力亞士故意的嗎？鋒總苦笑回應

最新新聞

1悍將本季6連勝完美收尾　鋒總談最大收穫

2張宗憲猛飆21分　率夢想家撂倒攻城獅

3魔力藍終止對猿7連敗　明年留富邦？

4中信兄弟4比1擊敗台鋼雄鷹

5魔力藍好投+王念好開轟　悍將完美收季6連勝

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

富邦、味全板凳清空！力亞士連丟觸身球　葉總上場抗議不慎「噴裝」

火藥味中偷閒？陳真跑去跟李凱威聊天：安打王、盜壘王

本周5連勝追平整個8月！　鋒總：學會在壓力下比賽是過程

中信兄弟勇奪下半季冠軍！隊史第20座　洲際主場黃色彩帶傾瀉而出

自評90分！林暉盛封王戰扛7局　拋彩帶初體驗、感謝自己沒放棄

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

【台灣霹靂火劉文聰也救災】我若是不爽，我會送你一支番仔火……啊是綠豆湯啦XD

【最暖背影】88歲阿公連續3天救災「滿身泥」年輕情侶默默讓座QQ

【只剩屋頂】佛祖街重災區現況曝光！淤泥吞噬整棟房

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366