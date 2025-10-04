▲王政順三分砲轟倒雄鷹！羅戈防禦率登頂 中信兄弟笑納4比1勝。（圖／兄弟提供，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

澄清湖球場4日晚間迎來台鋼雄鷹交手中信兄弟之戰，兄弟靠著王政順在3局上半轟出關鍵三分全壘打，加上先發洋投羅戈繳出兩局無失分、後續牛棚的穩定表現，最終以4比1擊敗台鋼收下勝利；羅戈今天將防禦率壓低至1.84，暫居聯盟防禦率王的寶座，幾乎篤定摘下年度王座。

羅戈兩局封鎖退場 防禦率王十拿九穩

[廣告]請繼續往下閱讀...

中信兄弟王牌右投羅戈今晚只投兩局退場，但完美封鎖台鋼打線，讓對手合計6上6下毫無建樹；賽後他防禦率降至1.84，超越本季暫時下二軍的台鋼洋投後勁（1.89），穩坐聯盟榜首。

根據統計，若統一獅洋投飛力獅明日面對兄弟能夠「投滿10局無失分」，才可以反超羅戈，但機率微乎其微，幾乎可確定羅戈將拿下年度防禦率王。

王政順三分砲定勝局 兄弟前段打線火力全開

比賽節奏在3局上半掀起高潮；黃衫軍先在2局上半靠著保送與滾地球推進先馳得點後，第3局楊祥禾、張仁瑋輪番敲安後，王政順轟出三分砲，幫助球隊一舉將比分拉開至4比0，成為全場致勝關鍵。

雄鷹苦吞敗仗 曾子佑敲安追回1分

台鋼雄鷹在前4局完全受制於羅戈與接替的陳琥，直到5局下半才由王柏融安打開啟攻勢，曾子佑適時安打帶回全隊唯一分數，將比數追至1比4。

不過其後進攻乏力，面對王奕凱、鄭凱文、謝榮豪、伍立辰以及陳冠穎兄弟牛棚聯手封鎖，終場仍無力追分，吞下主場敗仗。