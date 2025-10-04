魔力藍好投+王念好開轟　悍將完美收季6連勝追平隊史紀錄

▲魔力藍 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將今（4）日在新莊主場迎戰樂天桃猿，打線全面爆發，4局灌進4分，6局再靠王念好開轟，單局添得3分，終場以7比2勝出，本季最終戰拿下勝利，也豪取6連勝。這是富邦自2019年6月30日至7月11日以來，睽違超過6年再度拉出6連勝，追平富邦接手以來最長連勝紀錄。

4局下，悍將打線在2出局後掀起猛烈攻勢。潘瑋祥掃出中外野平飛安打，一棒送回陳真與林岳谷兩名跑者，本人趁傳上二壘；接著葉子霆補上右外野安打再添1分，將比數拉開至4比0。

6局下，悍將延續攻勢，池恩齊敲出左外野安打再添1分打點，潘瑋祥回壘得分，隨後王念好轟出右外野兩分砲，本季第2轟出爐，全場萬名球迷陷入歡呼。

魔力藍此戰主投7局僅被擊出2支安打，送出7次三振、沒有任何四死球，總計用93球投出優質好投，防禦率降至2.98，拿下本季第10勝，獲選單場MVP。

桃猿打線直到8局上才有所突破，先由曾冠傑安打上壘，接著馬傑森擊出左外野二壘安打，送回1分打點；隨後林政華再補上一支中外野平飛安打，將馬傑森送回本壘，幫助球隊追回2分，不過仍無法撼動富邦領先。

9局上領先5分的狀況下，終結者曾峻岳登板關門，享受本季主場最後一次的燈光秀，也為富邦鎖下勝利、完美收場。

悍將球隊近況火燙，從9月底以來一路連勝，最終以6連勝結束球季，追平隊史最長連勝紀錄。富邦上一次達成6連勝要追溯到2019年6月30日至7月11日之間。

▲王念好 。（圖／富邦悍將提供）