鈴木駿輔讚後藤營造好環境！有感二軍進步驚人　明年續留有共識

▲鈴木駿輔 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將日籍投手鈴木駿輔昨（3）日在二軍總冠軍戰先發8局僅失1分，助球隊搶下聽牌勝，也結束自己本季最後一場登板。他說，這一年從二軍出發、再到一軍，是特別的經驗，最讓他印象深刻的，是二軍學弟的成長與教練團的用心，並透露與球隊已有共識，也針對明年進入談約階段。

這次下二軍支援冠軍賽，鈴木駿輔也觀察到二軍年輕球員明顯之處，「剛來的時候，覺得有些人還沒有太多對未來的想法，但這次看到大家都有那種『我要上一軍』的目標感。」

他指出，這群球員現在更有規畫性，「我看到了他們驚人的成長。無論是能力上還是身體素質上都一樣。二軍那邊會幫他們做很細膩的體重管理和訓練管理，所以在體能方面，他們正朝著非常好的方向前進，身材也變得更壯碩了。」

他特別提到年輕投手陳鐿中表現令人期待，「身體變得更大隻，球速和穩定度都進步，感覺未來在一軍會是一個滿有期待感的選手。」

談到與二軍總教練後藤光尊的互動，鈴木駿輔形容對方是「非常友善、溝通順暢的教練」，「私底下，或說在棒球以外的場合，他會很親切地跟我聊各種話題，為我創造了一個很舒適的環境。而在棒球方面，他非常了解我狀況好與不好的時候。」

「從我還在二軍時，他就一直優先為我思考：『要升上一軍需要什麼？』、『要持續拿出好表現該怎麼做？』。即使我持續投出成績，但因為洋將名額的關係而無法升上一軍的時期（大概是四月的時候），他也鼓勵我說：『再忍耐一下就好』、『繼續保持好表現』。所以在這方面，我真的很感謝後藤教練，是他幫助我做了萬全的準備，才能站上這個舞台。」

隨著球季結束，鈴木駿輔的合約即將期滿。對於明年是否續留台灣，他透過翻譯表示，球隊有和他討論明年的方向，彼此也有共識，「很享受在台灣打球的氛圍，希望用明年以更好的表現回報大家。」