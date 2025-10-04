「是我嗎？」何品室融首升一軍　6月受傷終於盼得機會

▲何品室融 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

樂天桃猿今作客富邦悍將，20歲外野手何品室融今（4）日迎來職棒生涯首度一軍出賽，直接擔任先發第2棒、鎮守右外野。他笑說，接到通知時「有點不敢置信」，直到真正接到電話才確定升上一軍，「一開始想說，『會是我嗎？』後來才覺得，喔，真的要上來了。」

何品室融坦言，首次登上一軍難免緊張，「畢竟是第一次，會緊張也會興奮，想表現自己。」他表示，6月底曾隨隊上來過一次，但隔天在二軍守備時撲接受傷，「那時候右手手腕折到，真的很可惜，因為同屆的很多人都上來打過、拿到首安，我就差一場受傷，真的很難過。」

今年是何品室融的職棒第二年、第一個完整球季。他在二軍出賽57場，共226打席、195打數，敲出41支安打，貢獻17分打點、6次盜壘，打擊率0.210、上壘率0.310。

他自認，「沒有表現得很好，想做的事情沒有做到，很多嘗試都模稜兩可。」

何品室融特別提到希望在跑壘上有所突破，「以前在高中很少盜壘，進職棒後想說能跑就多跑一點，去嘗試突破、增加武器，但最後不到10盜，真的滿少的。」

對於這次升上一軍，他表示，也沒有達到曾給自己的目標，「希望上一軍是待得久一點，不只是短暫體驗。」他也感謝教練團給予機會，「希望接下來能用表現證明自己。」

何品室融提到，自己在跑壘、打擊都以學長為榜樣，「我很喜歡林立、承飛的打擊，跑壘的話想學陳晨威，他們跑起來很輕鬆、很自在。」他笑說自己個性內向，「我比較I人啦，學長人都很好，但還是會有點怕怕的。」

