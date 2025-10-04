運動雲

富邦墊底收季...林華韋：我要負很大責任　60人不排除策略性做法

▲富邦悍將林華韋領隊。

記者王真魚／新北報導

2025年中華職棒例行賽進入尾聲，富邦悍將今（4）日迎來球季最終戰。檢視今年球季，領隊林華韋受訪坦言，「個人要負很大責任」，雖然球員表現有進步，但整體戰績未見明顯提升，留下遺憾。

回顧本季，富邦上半季以21勝39敗墊底，下半季略有起色，24勝35敗勝率0.407，但仍居第六。林華韋指出，球賽、球員個人內容確實有進步，「不過排名沒有提升，這部分比較遺憾。」

他坦言身為領隊責無旁貸，「我個人要負很大責任，希望一年比一年更好。」

對於明年洋將規畫，林華韋透露球團已開始討論續約與補強方向，「特別好的洋投，希望明年有機會留著，是有這個可能性。」被問到是否已有特定人選，他笑說，「當然不能透露。」

至於外籍先發力亞士稍早公開表態希望續留富邦，林華韋也回應，「富邦是非常好的球團，照顧外籍選手也很周到，當然對他們會有吸引力。」

例行賽結束後，各隊將著手規畫60人保留名單。林華韋表示，教練團會充分討論再決定，「60人名單還是有名額限制，難免會有一些策略性做法。」

對於冬季聯盟人選，他指出，「目前仍在討論中，原則上以年輕球員為主，但教練可能有特殊考量，到時會再做決定。」

針對外界關心的投手江少慶，林華韋明確表示，不可能讓他參加冬盟，「他還沒正式開始實戰，目前只有在牛棚階段。」他強調，球團會讓江少慶循序漸進調整。

截至今天賽前，富邦悍將今年共出賽119場，戰績45勝74敗、勝率0.378。上半季21勝39敗、下半季24勝35敗，球隊近期拿到5連勝，今天挑戰6連勝。上一次球隊拉出6連勝已經是2019年6月30日至7月1日，若能成功達成，將是睽違超過6年的突破。

