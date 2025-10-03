兄弟鎖定全年第一　眾將齊聲高喊「台灣大賽我們來了」

▲中信兄弟全隊喊話。（圖／中信兄弟提供，下同）



記者胡冠辰／台中報導

中信兄弟3日在洲際主場以2比0擊敗台鋼雄鷹，繼昨晚奪下下半季冠軍後，今日再度鎖定全年戰績第一，直接取得台灣大賽門票；賽後球員們逐一發表心聲，展現團隊的凝聚力與爭冠決心。

李博登：團結是我們的力量

[廣告]請繼續往下閱讀...

此戰繳出5局無失分表現的洋投李博登強調，團隊合作是致勝關鍵：「我們有整隊團結，會繼續努力拿下總冠軍。」

王威晨：中信兄弟來了

身為全隊隊長，王威晨在勝利後興奮表示：「台灣大賽，中信兄弟來了！」他同時透露，賽後一度想請江坤宇代表發言，卻被婉拒，「剛剛我叫阿坤（江坤宇）跟大家講話，他說不要，叫年輕的，他還不夠年輕嗎？」引發全場笑聲。

江坤宇：謝謝球迷一路支持

江坤宇則笑稱把舞台留給其他年輕球員：「大家好，我覺得還有比我年輕的在後面，還是謝謝球迷每一場到場為我們加油；第一步拿到了，第二步總冠軍賽我們來了。」

教練團的掌聲與支持

除了球員發言，外籍教練丹尼爾（一軍巡迴打擊教練）、艾迪頓（一軍牛棚教練）也和教練團們一起在場邊報以熱烈掌聲，讓現場氛圍輕鬆卻充滿信心。

中信兄弟以全年第一之姿直通台灣大賽，黃衫軍上下齊心，展現出強烈的團隊信念與求勝決心；下一步，他們的目標只剩下年度總冠軍。