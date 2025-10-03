運動雲

>

台灣第1！平野惠一豪氣宣言　中信兄弟全年第一到手直衝總冠軍賽

▲中信兄弟下半季封王，總教練平野惠一 。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟總教練平野惠一。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／台中報導

繼昨晚奪下下半季冠軍後，中信兄弟3日於洲際棒球場再以2比0完封台鋼雄鷹，不僅守住主場勝利，更正式確定全年戰績第一，直接取得台灣大賽門票；賽後總教練平野惠一也向球迷表達感謝，並直說現在這個瞬間，「我們就是台灣No.1！」

豪氣宣言：此刻就是台灣No.1

賽後總教練平野惠一難掩喜悅，他在場邊向球迷高喊：「現在這個時刻、這個瞬間，我們就是台灣No.1。」他坦言，全隊清楚接下來還有更大的考驗，台灣大賽，但仍希望球員與球迷能共享這份榮耀，「大家都知道我們還有台灣大賽要打，但現在這個時刻、這個瞬間，我們就是真正的台灣第1。」

感謝教練團與核心領袖

平野特別點名教練團成員對球隊的支持與犧牲，直言：「過程中甚至有人流過淚，但真的把選手們照顧得很好，」其中，首席教練陳江和與投手教練王建民，被他視為「左右手」，分別扮演野手與投手群的領頭，讓球隊能緊密運作；他同時感謝投捕教練王峻杰，總是最早進場協助捕手群調整。

此外，平野也提及，還要感謝兩位體能教練，他們額外幫忙任務以外的事情，看到很多看不到的細節；今年也有幾位第一年來一軍的教練團，承受這麼大壓力，特別感謝潘志芳（一軍內野守備教練）、詹姆斯（一軍助理打擊教練）、莎菈（一軍打擊教練）。

在球員方面，平野點名隊長王威晨與後援左投呂彥青的重要性。他表示，王威晨是野手領袖，「沒有王威晨，球隊不可能運作這麼順利」，而呂彥青則是投手群的精神支柱，扛起照顧整個投手陣容的責任。

傷痛之中堅持　目標直指總冠軍

談到球員們的努力，平野最後語氣動容：「站在這裡的選手們，都傷的傷、痛的痛，」他強調，全隊願意咬牙堅持下去，就是為了回應球迷的支持，「沒有球迷加油，不可能做到這一步，接下來面對總冠軍賽會好好調整，瞄準總冠軍讓球迷再高興1次。」

關鍵字： 中信兄弟台鋼雄鷹平野惠一

