游霆崴緊急接替「布坎南」任務　久違奪勝想起當年「剃頭約定」

富邦悍將因洋投布坎南臨時因傷缺陣，2日緊急改派游霆崴頂替先發，結果他投滿5局無失分，幫助球隊拿下勝利，也是他相隔1088天的再度勝投。他笑說，這場比賽讓他想起2020年與陳仕朋、江國豪的「剃頭約定」，「當初是我被剃頭，這次換國豪了吧？」

游霆崴透露，他是在比賽前兩天才接到通知，「當下滿意外，也很感謝教練團第一時間想到我能勝任，原本今年就是長中繼角色，沒有想過會投到5局。」

悍將前一天經歷延長賽再南下高雄，游霆崴直言，大家都很累，「所以我就想一局一局來，盡量幫球隊吃局數，許銘傑（投手教練）也提醒我，好好去享受比賽。」

久違先發，游霆崴直言「很久沒這種感覺」，但過程中並未分心，「其實比較專注在和打者對決，因為統一排了八個左打，一看到就覺得哇，好多左打喔，所以當下花比較多心思去對決。」

這是游霆崴自2022年10月10日對味全龍先發5局無失分以來，再度奪勝，相隔長達1088天。

他認為，勝投對自己來說是順其自然，沒有刻意追求，「但昨天的先發，反而讓我想起一件事，因為這周先是仕朋丟，再來是國豪，前面2場也都贏球，就期待能不能一起拿下這周的勝利。」

3人相繼先發，游霆崴想起「豪朋游」2020年的約定，當時說好先發誰輸球就得剃頭，「那次是我被剃，這次國豪（9/17先發吞敗）是不是該剃頭了？」結果江國豪笑回要等去當兵再剃，讓他打趣喊話，「不要啦，我要先看！」

這場好投也幫助悍將收下4連勝，游霆崴認為，球隊競爭力一直在，只是年輕球員需要更多比賽經驗，「我以前遇到亂流也不知道怎麼辦，這些都要靠時間累積。最近看下來，年輕球員越來越知道該怎麼打職業比賽，我相信明年會更好。」

對於未來是否期待重回先發輪值，游霆崴保持開放態度，「我不會去設定一定要先發或中繼，把自己準備好，教練要我做什麼就去完成。」他強調不給自己過多壓力，「每天把眼前的事情做好，走得穩，才能走得長遠。」