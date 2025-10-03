「六隊最佳三壘手」平野惠一肯定黃韋盛　打線是最理想組合

▲黃韋盛。（圖／中信兄弟提供）

實習記者蘇嘉偉／台中報導

中信兄弟勇奪下半季冠軍後，總教練平野惠一也談到近幾場比賽的打線安排與球員養成理念，他坦言，進入季後關鍵階段，贏球是唯一優先，因此才會固定打線，並依照最有機會贏球的組合來排兵布陣。

平野表示，兄弟在球季一整年始終秉持「戰績與養成並重」的思維：「剩下最後4場最關鍵的比賽，一定是以贏球為最優先。」因此這條打線可說是他眼中現階段兄弟最理想的組合。

談到年輕球員的成長，平野特別點名張仁瑋與黃韋盛，他坦言過去經常叮嚀2人，不是因為有足夠實力才會留在一軍，而是有給他們這個機會，所以他倆更要努力把實力提升，如今他看到2人已成為球隊不可或缺的戰力，平野感到相當欣慰。

其中，黃韋盛的進步更讓總教練印象深刻，今年他在三壘位置已守超過80場，成為固定先發，甚至在爭冠期扮演打線中關鍵的前段棒次，平野說：「現在的韋盛，是六隊裡面最好的三壘手。」

平野也承認，有時候看到球員完成精彩守備，他內心也會湧現「想抱住他們說做得真好」的衝動，但身為教練，他選擇壓抑情緒、維持嚴格的養成標準，因為他已經決定要很嚴格的養成，去教育這些選手。