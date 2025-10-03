陳志杰熬3年迎一軍初登板　葉總期待逼出潛力：還有2、3成空間





▲ 陳志杰 。（圖／味全龍提供）

記者王真魚／台北報導

味全龍22歲投手陳志杰，9月29日在一軍迎來生涯初登板。2021年中信兄弟以第二輪選進的潛力新秀，過去一度陷入低潮，遲遲未能站上一軍舞台。今年轉戰味全龍後，他修正投球動作與機制，逐漸找回球速，並完成職棒生涯重要一步。

陳志杰於5局下中繼上場，投1局被敲1支安打、送出1次三振，沒有失分，最快球速達143公里，生涯首K隨之到手。他賽後坦言算是平常心，因為早已在心態上做好準備，「那天很多人問我會不會緊張，但我不會，我就是把可能發生的狀況都想過一遍，心情準備好，提升腎上腺素。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到表現是否符合期待，陳志杰直言仍有落差，「因為這一年沒有比賽經驗，剛開始不知道怎麼調整，所以連續出賽時會卡住，但最近比較好，有去問學長、教練，他們給我不同的方式去嘗試。」

過去球速一度下滑，他回憶當時狀況，「身體感覺不到疲勞，但大腦想做的東西身體做不出來，後來學長和教練提醒，那是身體疲勞的反應。當時為了不要落差太大，出力方式不對，導致膝蓋輕微發炎。」目前膝蓋已無大礙，並沒有結構性傷害。

球團季後將安排他等6人赴韓加入秋季聯盟。他笑說，「聽說那裡很偏僻，不知道教練要我先發還是中繼，不管位置為何，都會先幫自己設定目標。」

總教練葉君璋對陳志杰的表現給予肯定，「剛來時速球能投到150公里，一度掉到135至139，我們有點擔心。但最近已經回到143、145公里的水準。現在大概只有六成完成度，還有兩三成空間，如果能恢復，我想會很可觀，對球隊會是很大幫助。」

葉總也提到，安排他去韓國，就是希望增加比賽經驗，藉由陌生環境磨練心理素質，「當他能在那樣的環境發揮，回到台灣會更有感覺，潛力才會被逼出來。」

職業生涯一軍初登板，盼了3年，陳志杰直言，當然有種「終於」的感覺，但也是新的起點，「因為準備很久了，沒有太緊張。雖然還是有落差，還是想要更好。」對於球隊的期待，他語氣堅定，「既然有機會上來，就要好好把握，努力把所有工作做好，想要一直留在這裡。」