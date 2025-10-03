▲洋基復仇紅襪、邁向藍鳥挑戰 賈吉：我們知道要做什麼。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基朝向世界大賽目標的第一步已經完成；在美聯外卡系列賽關鍵第3戰中，他們於主場洋基體育場以4比0完封世仇紅襪，結束了波士頓的賽季，也為這段歷史悠久的宿敵戰添上新篇章。

接下來，洋基將前進迎戰同區勁敵藍鳥，5戰3勝制的美聯分區系列賽將於10月5日上午4點08分在多倫多羅渣士中心開打。

賈吉：我們知道要做什麼

「我們在進入這個紅襪系列賽時就很有信心，」洋基隊長賈吉（Aaron Judge）在勝利後表示，「例行賽他們確實佔了我們上風，但我們知道該怎麼做，我們這群人很清楚前面是什麼挑戰。」

這場比賽恰逢登特（Bucky Dent）經典封王全壘打的47週年，洋基新秀投手施利特勒（Cam Schlittler）在這天寫下屬於自己的傳奇，他與紅襪新人厄利（Connelly Early）的「Z世代投手對決」中脫穎而出，投出8局無失分的代表作，率隊守住勝果。

施利特勒：我不會讓他們打敗我

「我一早醒來就感覺完全進入狀態，」施利特勒說，「我非常清楚自己該做什麼，尤其是面對家鄉球隊，正如我昨天告訴安迪（Pettitte）的一樣，我不會讓他們打敗我。」

他坦言壓力極大，但能頂住挑戰，「這場比賽是我參與過最有壓力的一場，」總教練布恩（Aaron Boone）稱讚道，「對手很強大，是歷史悠久的對手，球員們全力以赴，這幾天打出了非常棒的比賽。」

守備失誤引爆4局攻勢

比賽勝負分水嶺出現在第4局，紅襪中外野手拉斐拉（Ceddanne Rafaela）漏接飛球，讓貝林傑（Cody Bellinger）拚出二壘打，之後，洋基7名打者中有6人上壘，羅薩里奧（Amed Rosario）、沃爾普（Anthony Volpe）分別敲出帶有打點安打，威爾斯（Austin Wells）的滾地球造成對方一壘手失誤又讓兩分進帳，單局條紋軍灌進4分。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）無奈表示：「我們沒守好，他們擊球不強勁，但球卻找到空隙，而且發生得很快。」

「秘密武器」曝光

「自從他被叫上來後，他就是我們的秘密武器，」賈吉如此形容施利特勒，不過，經過這場全國矚目的比賽，布恩也承認，「這樣的表現恐怕已經不是秘密了。」

洋基三壘手麥馬洪（Ryan McMahon）也在第8局完成一記驚人守備，他整個人翻過護欄，接下杜蘭（Jarren Duran）的界外飛球。

「我很確定自己撞翻了休息區裡的一切，」麥馬洪笑說，但他強調會在5號的分區系列賽首戰準時上場，「當比賽真的變得重要時，意義會更重大。」

打破紅襪季後賽魔咒

這是自2003年布恩在美聯冠軍賽擊出再見全壘打後，洋基首次親手結束紅襪的賽季，他們終結了紅襪在2004ALCS、2018ALDS和2021外卡戰中對洋基的3連擊敗紀錄。

「這感覺真棒，」賈吉說，「他們在例行賽和過去幾次季後賽都佔了我們上風，從2018到2021，但我喜歡這一次。」

球員心聲：延續賽季的喜悅

「老天，我真高興我們能延續賽季，」貝林傑激動表示，「這支隊伍太有趣了，我愛這裡的每一個人，能成為這個系列賽的一份子真的很開心。」

萊斯（Ben Rice）最後則補充：「這正展現了我們休息室的價值，我們是一群有韌性的傢伙，並且為此感到驕傲。」