浪花親兄弟聯手！小柯瑞自爆想買哥哥的30號遭拒：他說不缺錢

"I tried to buy it from him, he said he didn't need the money."



Seth wasn't able to secure No. 30 from Steph ???? pic.twitter.com/oGeSAVgVkr — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) October 2, 2025

記者游郁香／綜合報導

勇士新賽季迎來夢幻的「親兄弟合體」，同為三分神射的柯瑞兄弟（Stephen Curry、Seth Curry）首度在NBA成為隊友，小柯瑞今（3）日受訪時打趣透露，原打算「買下」哥哥的經典30號球衣，但遭到婉拒，「我試著想買下他的球衣號碼，但他說自己不缺錢，我想NBA也不會允許吧。」

▲小柯瑞自爆原本想買下哥哥的30號。（圖／達志影像／美聯社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

值得一提的是，雖然「咖哩大神」是聯盟歷史三分王，但從數據面來看，弟弟小柯瑞其實「更準」，他生涯至今出手2183記三分球，命中率高達43.3%，排名史上第7；哥哥則是9589次出手，命中率42.3%，位列第13。換句話說，小柯瑞的準度更勝一籌，只是柯瑞承擔的進攻難度和投射量完全不同，兩者在角色與定位上並無可比性。

上季數據更能看出差異，柯瑞單季命中311顆三分球，排名聯盟第3；而小柯瑞則以45.6%的超高命中率奪下聯盟「三分命中率王」。如今兩人在勇士夢幻合體，成為「浪花親兄弟」。

勇士主帥柯爾（Steve Kerr）形容，這是最適合兩人同隊的時間點，外界也期待這對「史上最準」兄弟檔能為灣區掀起新一波三分旋風。

▲柯瑞兄弟首度同隊，將成為新賽季勇士最大話題。（圖／達志影像／美聯社）