快訊／驟死戰8局12K無失分　施特利特神級演出率洋基淘汰宿敵紅襪

▲紐約洋基G3外卡驟死賽淘汰死敵紅襪。（圖／路透，下同）



記者胡冠辰／綜合報導

美聯外卡系列賽3日進入G3驟死戰，紐約洋基在主場憑藉新秀先發施特利特（Cam Schlittler）投出壓制性好球，主投8局飆出12次三振，沒有失分的神級表現，外加球隊第4局一輪猛攻攻下4分，最終以4比0淘汰宿敵波士頓紅襪，在3戰2勝制的系列戰中以2比1勝出，成功晉級分區系列賽。

比賽前3局兩隊皆未能突破對方先發，形成0比0僵局；洋基在4局下率先發動攻勢，貝林傑（Cody Bellinger）開局先敲二壘安打，緊接著史坦頓（Giancarlo Stanton）選到保送，隨後羅沙里歐（Amed Rosario）安打送回1分，條紋軍1比0先馳得點。

接下來奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）敲安製造壓力後，沃爾普（Anthony Volpe）補上適時安打再添1分，隨後威爾斯（Austin Wells）打擊時紅襪守備發生失誤，兩名跑者趁機回壘，洋基單局灌進4分，將比數拉開至4比0，並徹底掌握比賽主導權。

2 more on the board pic.twitter.com/0NpzUVHRqs — New York Yankees (@Yankees) October 3, 2025





條紋軍先發施特利特全場表現沉穩，連續壓制紅襪打線，8局共投出12次三振，僅被擊出5支零星安打，完全沒有給出四壞球，徹底封鎖紅襪攻勢。

紅襪菜鳥先發厄利（Connelly Early）前3局展現壓制力，但第4局遭到洋基打線連續狙擊，加上隊友守備失誤，最終提前退場，留下4分失分吞下敗投。





紅襪在後續比賽雖換上牛棚試圖止血，洋基火力也未再得分，但他們仍靠施特利特的壓制與最後一局貝德納（David Bednar）的守成，讓比分定格在4比0。