不斷更新／黃暐傑6局登板遇亂流　兄弟6局結束4比0領先味全

▲中信兄弟江坤宇。（圖／中信兄弟提供）



記者胡冠辰／台中報導

這場攸關中信兄弟下半季封王的關鍵戰役，在6局結束後，兄弟靠著宋晟睿安打與江坤宇的關鍵打點，再加上球隊第6局的扎實進攻，以4比0暫時領先味全龍；黃衫軍先發土投林暉盛展現沉穩壓制力，前6局僅被敲4支安打，沒有失分，為球隊奠定穩固基礎。

比賽一開始，雙方投手皆掌握主導權。味全龍鎛銳與兄弟林暉盛前兩局都未讓對手有太多機會，直到4局下半，戰局才正式打破僵局；江坤宇安打上壘後成功盜壘，隨後在兩出局、二壘有人的情況下，宋晟睿敲出帶有打點的安打，兄弟先馳得點，以1比0取得領先。

5局下半，中信兄弟再度發動攻勢。陳統恩靠保送上壘後，岳政華犧牲觸擊，卻逼出味全守備失誤，形成無人出局二三壘有人的大好得分機會，雖然接下來打者未能立即擴大分數，但江坤宇挺身而出擊出高飛犧牲打，送回球隊第2分，將比數拉開至2比0。

6局下半主場兄弟攻勢再起，面對味全今年選秀首輪指名大物黃暐傑，許基宏與詹子賢展現選球眼皆獲得保送上壘，雖然宋晟睿遭到三振，但下一棒岳東華把握機會擊出適時安打，黃衫軍將領先擴大至3比0，緊接著陳統恩貢獻高飛犧牲打助隊再添一分，中信兄弟6局結束手握4分領先。

反觀味全龍方面，雖然4局上劉俊緯擊出安打並嘗試盜壘，但最終遭到阻殺，無功而返，打線零星安打無法串聯，未能突破林暉盛的封鎖。

此戰兄弟只要能守住領先並贏球，將正式奪下下半季冠軍，氣氛相當緊繃，6局結束，兄弟靠著先發投手與關鍵安打，把勝利的天秤拉向自己一方。