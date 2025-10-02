運動雲

>

羅伯斯大讚山本由伸沉著穩定　首局隊友掉球後「完全不動搖」

▲真正的王牌！山本由伸燃燒113球　道奇闖進NLDS洛媒盛讚。（圖／達志影像／美聯社）

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇投手山本由伸今（2）日在主場對辛辛那提紅人的外卡系列賽擔任第2戰先發，投出生涯在大聯盟單場最多的113球，繳出6.2局失2分（無責失）、送出9次三振的好表現，帶領球隊取得2連勝，連續13年晉級分區系列賽，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚他的表現，直言山本沉著、穩定。

山本在首局因隊友T.赫南德茲（Teoscar Hernández）意外掉球失誤而導致失2分，但他並未受到打擊，隨後展現壓制力，對此羅伯斯表示：「那是一個巨大的考驗，但我們在首局之後完全不動搖。」稱讚山本能夠迅速穩住局面，展現了驚人的穩定感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅伯斯補充：「球員們始終保持正面態度，專注於自己的表現，不斷打出好的打席，由伸在首局消耗球數後，依舊能集中精神並完成投球，這代表他又往前邁出一步，他能夠投到第7局真的幫助很大，打線也持續追加分數，守備方面也很出色，而最後由朗希來收尾，看到這一幕真的很棒。」

他也談到在第8局啟用由先發轉為後援的右投席漢（Emmet Sheehan）：「我信任他，今天是他第一次在真正高張力的比賽末段登板，雖然投得不夠犀利，但我依然相信他。」

他接著說：「如果讓他繼續投下去，面對班森（Will Benson）後還要壓制麥克連恩（Matt McLain），可能會超過30球，今天他的球路狀態並不算鋭利，我的直覺是給維西亞（Alex Vesia）一個機會，無論是對付班森還是與安杜哈爾（Miguel Andújar）對決，這樣比較合適，對上麥克連恩和弗里德爾（TJ Friedl）時，維西亞也更有優勢，不過席漢表現也不算差，只是今天沒有那麼銳利而已。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇山本由伸羅伯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

山本由伸好投！大谷翔平援護怒吼 道奇8比4勝紅人挺進分區系列賽

山本由伸好投！大谷翔平援護怒吼 道奇8比4勝紅人挺進分區系列賽

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

確定了！大谷翔平迎季後賽初登板　羅伯斯證實分區賽G1先發

確定了！大谷翔平迎季後賽初登板　羅伯斯證實分區賽G1先發

紅人教頭拒絕敬遠大谷　「你聽過貝茲、佛里曼嗎？」

紅人教頭拒絕敬遠大谷　「你聽過貝茲、佛里曼嗎？」

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

「水鬼邦」逆襲！兄弟延長賽再見保送落敗　封王拋彩帶再等等

嘎琳含淚退隊仍遭媒體緊追不放　樂天球團心疼喊：放過她吧

嘎琳含淚退隊仍遭媒體緊追不放　樂天球團心疼喊：放過她吧

小熊0比3遭教士完封 ！美媒砲轟調度： 為何讓今永昇太硬碰馬查多？

小熊0比3遭教士完封 ！美媒砲轟調度： 為何讓今永昇太硬碰馬查多？

【沒任何準備水就來了】家外電動車半小時被淹沒

熱門新聞

道奇大嫂團再合體！真美子也入鏡 簡約穿搭展現甜美氣質

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

山本由伸好投！大谷翔平援護怒吼 道奇8比4勝紅人挺進分區系列賽

兄弟回到洲際拚下半季封王！　林暉盛掛帥先發對決鎛銳

確定了！大谷翔平迎季後賽初登板　羅伯斯證實分區賽G1先發

紅人教頭拒絕敬遠大谷　「你聽過貝茲、佛里曼嗎？」

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷真美子連2戰現身道奇大嫂團！　

2大谷、八村壘合影　身高對比引熱議

3道奇8比4奪勝挺進分區系列賽！

4兄弟回到洲際拚下半季封王

5確定了！大谷翔平迎季後賽初登板

最新新聞

1葉君璋盼年輕投手累積實戰經驗

2運動部前進花蓮勘災　協助光復國中

3葉君璋賽前對兄弟「先禮後兵」

4艾倫重返台灣職籃！代表勇士出戰東超

5羅伯斯大讚山本由伸「完全不動搖」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿應援團長阿誠引退日　洪一中總教練現身送祝福

阿誠引退儀式驚喜滿滿！桃猿團長接力祝福　劉玠廷長文成彩蛋

阿誠引退儀式致詞笑中帶淚　「洪總10年前叫我不要再跳」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【叫記者盡量拍】北捷逼讓座遭踢飛的婦人超商鬧事被逮

【李多慧現身花蓮災區】萬人感動：活該代言接不完

【真是出家人？】比丘尼疑不滿化緣遭店家拒絕　開嗆老闆「囂張」+作勢打人

【最後的希望】花蓮佛祖街夫妻失聯9天！4部怪手開挖　兒悲：只求帶爸媽回家

【宿霧強震】百年教堂震垮！已釀69死宣布進入災難狀態
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366