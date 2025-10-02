羅伯斯大讚山本由伸沉著穩定　首局隊友掉球後「完全不動搖」

▲山本由伸。（圖／達志影像／美聯社）

洛杉磯道奇投手山本由伸今（2）日在主場對辛辛那提紅人的外卡系列賽擔任第2戰先發，投出生涯在大聯盟單場最多的113球，繳出6.2局失2分（無責失）、送出9次三振的好表現，帶領球隊取得2連勝，連續13年晉級分區系列賽，賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚他的表現，直言山本沉著、穩定。

山本在首局因隊友T.赫南德茲（Teoscar Hernández）意外掉球失誤而導致失2分，但他並未受到打擊，隨後展現壓制力，對此羅伯斯表示：「那是一個巨大的考驗，但我們在首局之後完全不動搖。」稱讚山本能夠迅速穩住局面，展現了驚人的穩定感。

The Teoscar Hernandez right field experience has carried into the postseason



pic.twitter.com/Inpx4PbpeE — Blake Harris (@BlakeHHarris) October 2, 2025

羅伯斯補充：「球員們始終保持正面態度，專注於自己的表現，不斷打出好的打席，由伸在首局消耗球數後，依舊能集中精神並完成投球，這代表他又往前邁出一步，他能夠投到第7局真的幫助很大，打線也持續追加分數，守備方面也很出色，而最後由朗希來收尾，看到這一幕真的很棒。」

他也談到在第8局啟用由先發轉為後援的右投席漢（Emmet Sheehan）：「我信任他，今天是他第一次在真正高張力的比賽末段登板，雖然投得不夠犀利，但我依然相信他。」

Dodgers pitcher Emmet Sheehan was removed mid at bat with a 1-2 count and replaced by Alex Vesia



Reds countered by pinch-hitting for Will Benson with Miguel Andujar, who struck out



Vesia is credited with the strikeout on the pitching side, but Benson gets credit as the hitter pic.twitter.com/bosdfcJoca — Jomboy Media (@JomboyMedia) October 2, 2025

他接著說：「如果讓他繼續投下去，面對班森（Will Benson）後還要壓制麥克連恩（Matt McLain），可能會超過30球，今天他的球路狀態並不算鋭利，我的直覺是給維西亞（Alex Vesia）一個機會，無論是對付班森還是與安杜哈爾（Miguel Andújar）對決，這樣比較合適，對上麥克連恩和弗里德爾（TJ Friedl）時，維西亞也更有優勢，不過席漢表現也不算差，只是今天沒有那麼銳利而已。」