佐佐木朗希9局關門「有點緊張」　坦言氛圍不同於日本

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇佐佐木朗希今（2）日在迎戰辛辛那提紅人的外卡系列賽第2戰中，首次以救援身份登上季後賽舞台，他在第9局以球隊第5任投手登板，面對3名打者完成三上三下收尾，替球隊鎖定勝局，道奇也以連勝晉級國聯分區系列賽，賽後他坦言其實9局當下「有點緊張」。

比賽末段，道奇以8比4進入9局，佐佐木登板完全斬斷紅人的反攻氣勢，面對首名打者史提爾（Spencer Steer）首球就測得100.7英里（約162.0公里），球場瞬間響起「Roki！」的吶喊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他賽後回憶說：「因為比分有優勢，所以不用在意被轟，專心把球投進好球帶就好，今天就是果斷地在好球帶裡挑戰。」在強大聲援下，他用指叉球三振史提爾，全場觀眾也起立慶祝。

隨後他又三振掉拉克斯（Gavin Lux），接著面對海斯（Austin Hays），第2球更飆出旅美後最快的101.4英里（約163.2公里），最後再讓對手擊出游擊直球出局，以壓倒性的投球結束比賽。

賽後佐佐木笑著說：「球場氣氛真的非常熱烈，第一次在9局登板，有點緊張，但能在球迷的支持下投球，感覺非常好。」

今日登板有被對手追趕的壓力，他表示：「在WBC也有過類似經驗，所以沒有恐懼的感覺，不過，這裡有不同於日本的氛圍，以及更高水準的對抗，今天能投出這樣的內容，我覺得相當不錯。」