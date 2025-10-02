確定了！大谷翔平迎季後賽初登板　羅伯斯證實分區賽G1先發





大谷翔平今（2）日以第1棒、指定打擊先發出場，第4打席擊出右外野適時安打，幫助道奇以8比4擊退辛辛那提紅人，二連勝晉級分區系列賽。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）明確表示，大谷將在對戰費城人的分區系列賽首戰，完成他生涯首次的季後賽先發登板。

今日賽後記者會，羅伯斯被問到分區系列賽的投手安排時直言：「翔平就是第一戰的先發。」這將是大谷進入大聯盟第8個賽季以來，首度以投手身分站上季後賽的投手丘。本季他重啟二刀流，例行賽共先發14場，戰績1勝1敗、防禦率2.87。

本場比賽，道奇一開始並不順利，先發的山本由伸在首局2出局一壘有人時，因T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）失誤丟掉2分，不過道奇很快展開反擊；3局上捕手羅特維特（Ben Rortvedt）敲出二壘安打，大谷擊出二壘滾地球，成功推進打者，隨後貝茲（Mookie Betts）適時安打送回1分。

道奇4局靠著E.赫南德茲（Enrique Hernández）、羅哈斯（Miguel Rojas）安打逆轉比數；大谷6局在1人出局一、三壘有人時，將對手低角度的變化球巧妙拉成穿越一、二壘間的安打，不僅送回追加分，自己也激動地朝休息區怒吼慶祝，緊接著貝茲與T.赫南德茲又擊出適時安打，比分擴大到5分差。

7局道奇持續施壓，大谷第5打席甚至被紅人直接敬遠，雖然賽前法蘭柯納（Terry Francona）被問到是否會「避開大谷」時曾笑著說「別開玩笑了，你不知道貝茲和弗里曼（Freddie Freeman）也在嗎？」但由於大谷在6局擊出安打建功，紅人此時選擇敬遠避免對決，結果後續貝茲又補上安打，為道奇再下一城，終場道奇以8比4勝出。