雄鷹3比0完封桃猿縮小全年勝差！兄弟今夜封王就差靠自己

▲艾速特 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／台北報導

暫居全年第3的樂天桃猿，今（1日）作客澄迎戰緊追在後的台鋼雄鷹，兩隊賽前僅有1.5場勝差，對戰結果牽動季後賽走勢。雄鷹此役派出洋投艾速特先發，繳出6局無失分的好投，加上隊友把握機會得分，最終以3比0完封樂天，將勝差縮小至僅0.5場，拉出一波3連勝，樂天季後賽形勢拉警報。

樂天本土投手林子崴主投4局，面對17人次，用62球被擊出4安，失掉3分（2責失），承擔敗投。台鋼洋投艾速特表現強勢，6局僅被敲4支安打，送出4次三振，僅1次四壞球保送，無失分退場，防禦率降至2.23，拿下本季第11勝，追平個人單季新高。

比賽前半段，雄鷹率先在2局下展開攻勢。魔鷹敲安後，藉由失誤與犧牲短打推進，王柏融擊出滾地球送回三壘跑者，先馳得點。

4局下，吳念庭、魔鷹接連安打攻佔一、三壘，顏郁軒再補上中外野二壘安打，打回1分。隨後郭永維高飛犧牲打再添1分，單局攻下2分，將比分擴大至3比0。樂天打線全場受壓制，最終無法突破雄鷹投手群防線。

接替艾速特的韋宏亮投1局送出2K無失分，陳柏清8局上場同樣安然化解危機，林詩翔9局關門，攜手演出完封勝。

樂天桃猿此役輸球，苦吞近期4連敗，全年戰績僅以些微優勢壓住台鋼，雙方勝差縮小至0.5場，季後賽席次還有變數。

此外，由於樂天桃猿敗給雄鷹，中信兄弟封王條件掌握在自己手上，今晚若在新莊擊敗富邦悍將，就能拋下封王彩帶，鎖定下半季冠軍。目前比賽進行到8局，悍將已經追平。