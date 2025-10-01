周思齊光復老家成重災區喊話「鏟子超人」注意安全　計畫募款修繕

▲周思齊。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／新北報導

樺加沙颱風外圍環流帶來豪雨，導致花蓮縣馬太鞍上游堰塞湖溢流，洪水沖破堤防並衝斷馬太鞍溪橋，滾滾泥水直灌光復鄉。前中信兄弟球星周思齊的老家就位於當地，他沉痛表示：「家裡周遭已經夷為平地，第一次看到這樣的狀況，後續的修繕和恢復才是重點，目前正在申請募款字號，希望大家能多多幫忙。」

周思齊的家位於大馬村與大同村之間，鄰近光復國中棒球場，正處於重災區。他形容：「哇，第一次看到這種情況，洪水沖下去後整個就沒了。從照片來看，淹水高度已達二樓，一樓的平房幾乎全數滅頂。」部分家人和親戚一度失聯，仍有人列為失蹤人口。

目前災區情況仍混亂，周思齊坦言：「雖然有很多『鏟子超人』志工前來幫忙，大家都在市區，較難到山區。但大家真的要小心。萬一下雨，情況會很危險。如果水勢再慢慢滲流下來，山水、泉水持續湧出，即使有監測，一旦豪雨來襲，可能瞬間傾瀉上千噸的水量，仍然有相當大的風險。那裡現在還是紅色警戒區，大家若要前往，一定要注意安全。」他也提醒，聽說下週可能會面臨衛生與公共安全的問題，需要格外留意。

目前周思齊正在申請合法的募款字號，需要經過一定程序。他強調：「災後的修復和重建更為重要，希望能集結更多力量一起協助，不只是球員的家園需要重建，也有災民面臨家計壓力，真的需要大家的支持。」