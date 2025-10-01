大谷翔平其實對紅人打不好？　近15戰9轟火力正旺

▲大谷翔平。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

大谷翔平今（1）日對上辛辛那提紅人的外卡系列賽首戰，以第1棒、指定打擊先發登場，首局就敲出全壘打，第4打席再度開轟，單場締造雙響砲，成功率隊贏球。值得一提的是，大谷其實本季對戰紅人成績不算亮眼，且無任何開轟紀錄，但他今日成功在關鍵外卡戰中平反，延續近期佳績。

賽後談到首局的全壘打，大谷表示：「那是一顆難打的球，但我反應得不錯。」他在例行賽最後15場比賽敲出9轟，維持絕佳狀態，投打兩端都能以好表現收尾，他說：「今天是好的結果，但明天以後會怎樣還不一定，不過能在最後（投打）都留下好結果，讓我以清爽的心情迎接季後賽，這在心理層面上算是很不錯的結尾。」

事實上，大谷在例行賽對紅人的打擊率僅0.120，是聯盟中所有球隊中最低，並且沒有全壘打；對今日披掛首戰先發、速球動輒超過100英里的26歲剛腕格林（Hunter Greene），大谷過去7打數僅敲出1安打，並不算拿手。

不過在這場比賽，大谷一上場就展現存在感，首打席他面對格林100.4英里的速球，大棒一揮將球以初速117.7英里、仰角21度的子彈式打法，直接射向右外野看台，飛行距離達375英尺，大谷在全場的沸騰歡呼中，繞過壘包回到休息區，臉上綻放笑容。

這支全壘打也刷新了他職業生涯中所擊出的最快球速紀錄，此前他曾鎖定100.1英里的球速開轟，這次則以100.4英里刷新紀錄，涵蓋例行賽、季後賽、明星賽與熱身賽。

6比0領先的6局下，大谷在2出局一壘有人情況下再度出擊，面對紅人第3任投手菲利普斯（Connor Phillips），他鎖定失投的滑球猛力轟擊，擊球初速113.5英里、仰角34度，飛行距離高達454英尺，追平本季個人最遠轟，回到休息區時，他還對同樣敲出雙響砲的T. 赫南德茲（Teoscar Hernández）比出「2根手指」、甚至擺出展示肌肉的動作。另外，這場比賽道奇的8分全部來自5發全壘打。

SHOHEI OHTANI DESTROYS HIS SECOND HOME RUN #POSTSEASON pic.twitter.com/J9ALjsTXQg — MLB (@MLB) October 1, 2025

根據大聯盟官網記者藍斯（Sarah Langs）的統計，自2015年啟用《Statcast》以來，僅有2020年的紐約洋基史坦頓（Giancarlo Stanton）曾單場擊出2發擊球初速超過113英里的全壘打，如今大谷成為第2人。