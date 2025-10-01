「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

▲道奇牛棚群在外卡首戰再度失分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇今（1）日在主場迎戰辛辛那提紅人，外卡首戰打線火力全開，單場擊出5支全壘打、共15支安打，攻下10分。先發投手史奈爾（Blake Snell）也投出7局失2分的好表現，幫助球隊奪下勝利，系列賽率先聽牌，不過比賽後段牛棚再度失守，讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）略感不滿。

賽後，羅伯斯盛讚史奈爾：「能投到第7局意義重大，他表現非常好，完全掌控了比賽，速球不錯，變速球也有加分，能不斷混搭各種球路，始終保持好控球，能吃完7局並維持在輪值狀態，對我們來說很重要，雖然系列賽還沒結束，但他已經準備好了。」

第8局時道奇牛棚群險些釀禍，羅伯斯先後派上維西亞（Alex Vesia）、恩里奎茲（Edgardo Henriquez）、崔爾（Jack Dreyer），結果保送連連，總計4次保送逼進壘，單局掉了3分，牛棚老問題再度暴露。另外，道奇該局登板的3名投手合計耗費59球，創下自1988年以來季後賽單局最高用球紀錄。

羅伯斯面色凝重地說：「維西亞球威不佳，恩里奎茲完全沒有控球。」他也解釋為何快速換投：「當時紅人排了一串右打者，維西亞抓1個出局數就投了20多球，所以才及早換上恩里奎茲。」

但恩里奎茲上場後也接連保送，迫使羅伯斯再換上崔爾對決克魯茲（Elly De La Cruz），成功逼出關鍵飛球，並讓海斯（Ke’Bryan Hayes）打出內野高飛出局才止血。

回顧第8局，羅伯斯指出：「在領先時應該要積極進攻，對手才會被動，但若太過細膩想搶好球帶，反而會增加保送數，讓半局膨脹、比賽節奏改變，第8局就是這樣的情況。」

他語帶不滿地強調：「若連在8分領先時都不能安心使用，我們就必須重新考慮。這樣的比賽正是用來觀察與評估投手的時機。」羅伯斯也再次點出，接下來的季後賽，整頓牛棚將是道奇能否走得更遠的關鍵。