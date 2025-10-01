運動雲

>

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

▲▼道奇恩里奎茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇牛棚群在外卡首戰再度失分。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇今（1）日在主場迎戰辛辛那提紅人，外卡首戰打線火力全開，單場擊出5支全壘打、共15支安打，攻下10分。先發投手史奈爾（Blake Snell）也投出7局失2分的好表現，幫助球隊奪下勝利，系列賽率先聽牌，不過比賽後段牛棚再度失守，讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）略感不滿。

賽後，羅伯斯盛讚史奈爾：「能投到第7局意義重大，他表現非常好，完全掌控了比賽，速球不錯，變速球也有加分，能不斷混搭各種球路，始終保持好控球，能吃完7局並維持在輪值狀態，對我們來說很重要，雖然系列賽還沒結束，但他已經準備好了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

第8局時道奇牛棚群險些釀禍，羅伯斯先後派上維西亞（Alex Vesia）、恩里奎茲（Edgardo Henriquez）、崔爾（Jack Dreyer），結果保送連連，總計4次保送逼進壘，單局掉了3分，牛棚老問題再度暴露。另外，道奇該局登板的3名投手合計耗費59球，創下自1988年以來季後賽單局最高用球紀錄。

羅伯斯面色凝重地說：「維西亞球威不佳，恩里奎茲完全沒有控球。」他也解釋為何快速換投：「當時紅人排了一串右打者，維西亞抓1個出局數就投了20多球，所以才及早換上恩里奎茲。」

但恩里奎茲上場後也接連保送，迫使羅伯斯再換上崔爾對決克魯茲（Elly De La Cruz），成功逼出關鍵飛球，並讓海斯（Ke’Bryan Hayes）打出內野高飛出局才止血。

回顧第8局，羅伯斯指出：「在領先時應該要積極進攻，對手才會被動，但若太過細膩想搶好球帶，反而會增加保送數，讓半局膨脹、比賽節奏改變，第8局就是這樣的情況。」

他語帶不滿地強調：「若連在8分領先時都不能安心使用，我們就必須重新考慮。這樣的比賽正是用來觀察與評估投手的時機。」羅伯斯也再次點出，接下來的季後賽，整頓牛棚將是道奇能否走得更遠的關鍵。

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平羅伯斯史奈爾維西亞恩里奎茲崔爾

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平雙轟領軍　道奇火力全開10：5擊退紅人搶下外卡首戰

大谷翔平雙轟領軍　道奇火力全開10：5擊退紅人搶下外卡首戰

洋基在外卡首戰留下難堪紀錄　9局滿壘無人出局竟沒得分

洋基在外卡首戰留下難堪紀錄　9局滿壘無人出局竟沒得分

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

「去享受自由球員市場吧！」洋基球迷怒噴威佛　布恩調度受質疑

「去享受自由球員市場吧！」洋基球迷怒噴威佛　布恩調度受質疑

克魯茲興奮交手大谷翔平　紅人團隊薪資跟道奇差額懸殊「沒關係」

克魯茲興奮交手大谷翔平　紅人團隊薪資跟道奇差額懸殊「沒關係」

「黃金大谷翔平」亮相！1550片金箔打造 栗山震撼見證

「黃金大谷翔平」亮相！1550片金箔打造 栗山震撼見證

韓國守護神吳昇桓21年傳奇　549救援謝幕淚崩：希望天上母親在場

韓國守護神吳昇桓21年傳奇　549救援謝幕淚崩：希望天上母親在場

戴維斯視網膜剝離「剩餘生涯都得戴護目鏡」　厄文復原進度曝

戴維斯視網膜剝離「剩餘生涯都得戴護目鏡」　厄文復原進度曝

黃潮來襲！兄弟力拚新莊封王　悍將宣布1日補賽全場完售

黃潮來襲！兄弟力拚新莊封王　悍將宣布1日補賽全場完售

大谷翔平季後賽首雙響！松井秀喜後第2人 超神怪力又寫新紀錄

大谷翔平季後賽首雙響！松井秀喜後第2人 超神怪力又寫新紀錄

孫生花蓮救災「腳慘破皮」 公開鏟土影片：沒人在作秀

熱門新聞

大谷翔平雙轟領軍　道奇火力全開10：5擊退紅人搶下外卡首戰

洋基在外卡首戰留下難堪紀錄　9局滿壘無人出局竟沒得分

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

「去享受自由球員市場吧！」洋基球迷怒噴威佛　布恩調度受質疑

克魯茲興奮交手大谷翔平　紅人團隊薪資跟道奇差額懸殊「沒關係」

「黃金大谷翔平」亮相！1550片金箔打造 栗山震撼見證

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷雙轟領軍　道奇擊退紅人搶下首戰

2洋基在外卡首戰留下難堪紀錄！

3羅伯斯不滿牛棚：8分差都不能安心用

4洋基球迷怒：威佛去享受自由球員市場

5克魯茲興奮交手大谷　薪資懸殊沒關係

最新新聞

1史奈爾7局失2分　讚賞大谷首局開轟

2近15戰9轟！大谷其實對紅人打不好？

3羅伯斯盛讚大谷首局開轟「太關鍵」

4羅伯斯不滿牛棚：8分差都不能安心用

5大谷首雙響又霸榜！最強擊球全是他

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿應援團長阿誠引退日　洪一中總教練現身送祝福

阿誠引退儀式驚喜滿滿！桃猿團長接力祝福　劉玠廷長文成彩蛋

阿誠引退儀式致詞笑中帶淚　「洪總10年前叫我不要再跳」

【感動一刻】樂天桃猿應援團長阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【救災被酸擺拍】吊車大王怒回嗆：侮辱我員工沒辦法容忍

【哥吉拉復活啦】幽默原民哥救完貼心幫繫安全帶載回家XD

【好像文物出土】清淤意外發現高粱酒　屋主還問要不要喝XD

【大家快學起來】鏟子超人示範「鏟土戰技」保護腰椎！

【最溫柔的下班儀式】志工們倒數關門...彼此道別畫面太戳心
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366