大谷翔平季後賽首雙響！松井秀喜後第2人 超神怪力又寫新紀錄

Shohei making it look easy. pic.twitter.com/5Kh01wYv55 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 1, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平在30日（台灣時間10月1日）迎戰辛辛那提紅人的外卡系列賽（WCS）首戰，首局首打席就從火球男格林（Hunter Greene）手中轟出全壘打，寫下連兩年在季後賽首戰開轟的紀錄；6局再補上一發兩分砲，生涯首次在季後賽單場雙響，震撼全場。

首局，大谷在2好1壞情況下，鎖定格林投出的 100.4英里（約161.6公里）內角速球，強力一棒直送右外野。擊球初速 117.7英里（約189.4公里）、飛行距離 114.3公尺，幫助球隊先馳得點。

根據美國數據專家藍斯（Sarah Langs）的統計，自2015年大聯盟引進Statcast追蹤系統以來，能把161公里以上速球轟出全壘打的例子極少，而大谷這發117.7英里擊球速度，更創下紀錄，超越過去113.7英里的最速數據，足足快了近6公里。

6局下，球隊已取得6比0領先，大谷再度站上打擊區，面對紅人後援投手菲力普斯（Connor Phillips）一顆失投橫掃球，毫不留情轟向右中間看台。擊球初速113.5英里（約182.7公里）、飛行距離454英呎（約138.4公尺），超特大號兩分砲伴隨「確信步」，全場掀高潮。這也是他生涯季後賽首次雙響砲。

這一戰，大谷同時寫下歷史：他成為季後賽史上第二位在單場比賽敲出兩發擊球初速達113英里以上全壘打的球員，上一位是2020年美聯分區系列賽G2的洋基重砲史坦頓（Giancarlo Stanton）。此外，大谷更是繼2004年10月16日松井秀喜之後，睽違21年再度有日本球員在季後賽單場雙響。

▲ 大谷翔平（圖／達志影像／美聯社）

驚人的是，根據Statcast（2015年起包含季後賽）的追蹤數據，大谷翔平已經包辦道奇隊史前16顆最強擊球！ 從2024年到2025年，不論是例行賽還是季後賽，排行榜清一色都是「大谷翔平」。

道奇隊最強擊球TOP 16（Statcast記錄）：

• 2025/9/2 大谷翔平 120.0 mph HR

• 2024/4/27 大谷翔平 119.2 mph 1B

• 2024/7/27 大谷翔平 118.7 mph HR

• 2024/4/23 大谷翔平 118.7 mph HR

• 2024/9/11 大谷翔平 118.1 mph HR

• 2025/5/5 大谷翔平 117.9 mph HR

• 2024 NLCS G4 大谷翔平 117.8 mph HR

• 2025 NLWCS G1 大谷翔平 117.7 mph HR

• 2024/9/2 大谷翔平 117.2 mph 1B

• 2024/8/5 大谷翔平 117.1 mph 2B

• 2024/9/25 大谷翔平 116.8 mph 2B

• 2024/9/8 大谷翔平 116.7 mph HR

• 2024/7/21 大谷翔平 116.7 mph HR

• 2024 NLCS G1 大谷翔平 116.5 mph 1B

• 2025/7/1 大谷翔平 116.3 mph HR

• 2024/8/2 大谷翔平 116.3 mph HR

紅人在7局靠著德拉克魯茲（Elly De La Cruz）與史蒂芬森（Tyler Stephenson）的安打追回2分，8局又趁道奇牛棚不穩連得3分，一度將比分追近，但道奇此戰火力全開，全場5轟早已奠定勝局。最終以10比5拿下外卡系列賽首戰，在三戰兩勝制中率先「聽牌」，距離晉級國聯分區系列賽只差一勝。