運動雲

>

大谷翔平季後賽首雙響！松井秀喜後第2人 超神怪力又寫新紀錄

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平在30日（台灣時間10月1日）迎戰辛辛那提紅人的外卡系列賽（WCS）首戰，首局首打席就從火球男格林（Hunter Greene）手中轟出全壘打，寫下連兩年在季後賽首戰開轟的紀錄；6局再補上一發兩分砲，生涯首次在季後賽單場雙響，震撼全場。

首局，大谷在2好1壞情況下，鎖定格林投出的 100.4英里（約161.6公里）內角速球，強力一棒直送右外野。擊球初速 117.7英里（約189.4公里）、飛行距離 114.3公尺，幫助球隊先馳得點。

根據美國數據專家藍斯（Sarah Langs）的統計，自2015年大聯盟引進Statcast追蹤系統以來，能把161公里以上速球轟出全壘打的例子極少，而大谷這發117.7英里擊球速度，更創下紀錄，超越過去113.7英里的最速數據，足足快了近6公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

6局下，球隊已取得6比0領先，大谷再度站上打擊區，面對紅人後援投手菲力普斯（Connor Phillips）一顆失投橫掃球，毫不留情轟向右中間看台。擊球初速113.5英里（約182.7公里）、飛行距離454英呎（約138.4公尺），超特大號兩分砲伴隨「確信步」，全場掀高潮。這也是他生涯季後賽首次雙響砲。

這一戰，大谷同時寫下歷史：他成為季後賽史上第二位在單場比賽敲出兩發擊球初速達113英里以上全壘打的球員，上一位是2020年美聯分區系列賽G2的洋基重砲史坦頓（Giancarlo Stanton）。此外，大谷更是繼2004年10月16日松井秀喜之後，睽違21年再度有日本球員在季後賽單場雙響。

▲ 大谷翔平（圖／達志影像／美聯社）

▲ 大谷翔平（圖／達志影像／美聯社）

驚人的是，根據Statcast（2015年起包含季後賽）的追蹤數據，大谷翔平已經包辦道奇隊史前16顆最強擊球！ 從2024年到2025年，不論是例行賽還是季後賽，排行榜清一色都是「大谷翔平」。

道奇隊最強擊球TOP 16（Statcast記錄）：

• 2025/9/2　大谷翔平　120.0 mph　HR

• 2024/4/27　大谷翔平　119.2 mph　1B

• 2024/7/27　大谷翔平　118.7 mph　HR

• 2024/4/23　大谷翔平　118.7 mph　HR

• 2024/9/11　大谷翔平　118.1 mph　HR

• 2025/5/5　大谷翔平　117.9 mph　HR

• 2024 NLCS G4　大谷翔平　117.8 mph　HR

• 2025 NLWCS G1　大谷翔平　117.7 mph　HR

• 2024/9/2　大谷翔平　117.2 mph　1B

• 2024/8/5　大谷翔平　117.1 mph　2B

• 2024/9/25　大谷翔平　116.8 mph　2B

• 2024/9/8　大谷翔平　116.7 mph　HR

• 2024/7/21　大谷翔平　116.7 mph　HR

• 2024 NLCS G1　大谷翔平　116.5 mph　1B

• 2025/7/1　大谷翔平　116.3 mph　HR

• 2024/8/2　大谷翔平　116.3 mph　HR

紅人在7局靠著德拉克魯茲（Elly De La Cruz）與史蒂芬森（Tyler Stephenson）的安打追回2分，8局又趁道奇牛棚不穩連得3分，一度將比分追近，但道奇此戰火力全開，全場5轟早已奠定勝局。最終以10比5拿下外卡系列賽首戰，在三戰兩勝制中率先「聽牌」，距離晉級國聯分區系列賽只差一勝。

關鍵字： 大谷翔平十月男神道奇隊季後賽全壘打

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平雙轟領軍　道奇火力全開10：5擊退紅人搶下外卡首戰

大谷翔平雙轟領軍　道奇火力全開10：5擊退紅人搶下外卡首戰

洋基在外卡首戰留下難堪紀錄　9局滿壘無人出局竟沒得分

洋基在外卡首戰留下難堪紀錄　9局滿壘無人出局竟沒得分

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

「去享受自由球員市場吧！」洋基球迷怒噴威佛　布恩調度受質疑

「去享受自由球員市場吧！」洋基球迷怒噴威佛　布恩調度受質疑

克魯茲興奮交手大谷翔平　紅人團隊薪資跟道奇差額懸殊「沒關係」

克魯茲興奮交手大谷翔平　紅人團隊薪資跟道奇差額懸殊「沒關係」

「黃金大谷翔平」亮相！1550片金箔打造 栗山震撼見證

「黃金大谷翔平」亮相！1550片金箔打造 栗山震撼見證

韓國守護神吳昇桓21年傳奇　549救援謝幕淚崩：希望天上母親在場

韓國守護神吳昇桓21年傳奇　549救援謝幕淚崩：希望天上母親在場

戴維斯視網膜剝離「剩餘生涯都得戴護目鏡」　厄文復原進度曝

戴維斯視網膜剝離「剩餘生涯都得戴護目鏡」　厄文復原進度曝

黃潮來襲！兄弟力拚新莊封王　悍將宣布1日補賽全場完售

黃潮來襲！兄弟力拚新莊封王　悍將宣布1日補賽全場完售

大谷翔平季後賽首雙響！松井秀喜後第2人 超神怪力又寫新紀錄

大谷翔平季後賽首雙響！松井秀喜後第2人 超神怪力又寫新紀錄

【倉庫擋水救命】馬太鞍河邊戶不捨2愛犬溺斃！悲喊：什麼都沒了

熱門新聞

大谷翔平雙轟領軍　道奇火力全開10：5擊退紅人搶下外卡首戰

洋基在外卡首戰留下難堪紀錄　9局滿壘無人出局竟沒得分

「8分差都不能安心用？」羅伯斯不滿牛棚　單局耗費59球創紀錄

「去享受自由球員市場吧！」洋基球迷怒噴威佛　布恩調度受質疑

克魯茲興奮交手大谷翔平　紅人團隊薪資跟道奇差額懸殊「沒關係」

「黃金大谷翔平」亮相！1550片金箔打造 栗山震撼見證

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷雙轟領軍　道奇擊退紅人搶下首戰

2洋基在外卡首戰留下難堪紀錄！

3羅伯斯不滿牛棚：8分差都不能安心用

4洋基球迷怒：威佛去享受自由球員市場

5克魯茲興奮交手大谷　薪資懸殊沒關係

最新新聞

1史奈爾7局失2分　讚賞大谷首局開轟

2近15戰9轟！大谷其實對紅人打不好？

3羅伯斯盛讚大谷首局開轟「太關鍵」

4羅伯斯不滿牛棚：8分差都不能安心用

5大谷首雙響又霸榜！最強擊球全是他

熱門快報

免費抽呼叫音樂節門票

免費抽呼叫音樂節門票

想看田馥甄、告五人嗎？　票選最想見的歌手就有機會抽中雙人門票　帶你去現場嗨！

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿應援團長阿誠引退日　洪一中總教練現身送祝福

阿誠引退儀式驚喜滿滿！桃猿團長接力祝福　劉玠廷長文成彩蛋

阿誠引退儀式致詞笑中帶淚　「洪總10年前叫我不要再跳」

【感動一刻】樂天桃猿應援團長阿誠引退儀式！洪一中現身送祝福

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【救災被酸擺拍】吊車大王怒回嗆：侮辱我員工沒辦法容忍

【哥吉拉復活啦】幽默原民哥救完貼心幫繫安全帶載回家XD

【好像文物出土】清淤意外發現高粱酒　屋主還問要不要喝XD

【大家快學起來】鏟子超人示範「鏟土戰技」保護腰椎！

【最溫柔的下班儀式】志工們倒數關門...彼此道別畫面太戳心
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366