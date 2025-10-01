大谷翔平6局又炸！單場雙響砲率道奇8：0領先

LEADOFF HOMER? SHO OFF. pic.twitter.com/xD0rUBoRHB — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 1, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平在30日（台灣時間10月1日）於主場迎戰辛辛那提紅人的國聯外卡系列賽（WCS）首戰，以「第一棒、指定打擊」身分先發出賽，首局第一打席就炸裂全壘打，震撼全場，引爆道奇球場歡聲雷動。6局下，大谷翔平又開轟，率道奇8：0領先。

大谷在例行賽最後一戰（9月28日客場對水手）敲出生涯單季第55轟後，火力延續到季後賽，首戰便開轟，完成個人連續兩年在季後賽首戰開轟的壯舉。上季他在16場季後賽出賽，累計打擊率.230、3轟、10打點，OPS為.766。

這發全壘打擊球初速高達117.7英里（約189.4公里）、飛行距離375英尺（約114公尺），是他季後賽生涯第4轟，上一次季後賽開轟要追溯到去年聯盟冠軍賽第4戰。

值得一提的是，他去年同樣在季後賽首戰（分區系列賽對教士）敲出起死回生的追平3分砲，幫助球隊逆轉獲勝。

例行賽期間，大谷對紅人的表現並不理想，6場比賽25打數僅敲3安，沒有全壘打，打擊率僅.120；生涯對紅人20戰，打擊率也僅.206（68打數14安，2轟、10打點），可說是全大聯盟最難纏的對手之一。然而進入季後賽後，他展現不同的姿態，首戰便用火力宣告狀態。

本季大谷繳出生涯代表作，例行賽轟出55支全壘打，不僅刷新個人單季紀錄，也改寫隊史新高。雖然錯失全壘打王三連霸，但他在9月單月狂轟10發，最終戰也開轟收尾，顯示火力持續升溫。

道奇靠著大谷的首局陽春砲先馳得點，3局T.赫南德茲（Teoscar Hernández）扛3 分砲，艾德曼（Tommy Edman）補上陽春砲，單局灌進4分， T.赫南德茲5局再開轟，比分擴大到6比0。紅人投手群完全擋不住道奇火力。

此外，大谷也是繼松井秀喜（10轟）、井口資仁（1轟）、田口壯（2轟）、松井稼頭央（1轟）、岩村明憲（1轟）、鈴木一朗（1轟）之後，第7位在季後賽開轟的日本球員。

▲洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）