謝淑薇相隔12年再闖中國賽8強　幽默回應拒握手：只有宿便沒宿敵

▲謝淑薇幽默回應未與詹皓晴握手，「人生只有宿便沒宿敵」。（圖／翻攝自Facebook／Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇）

▲謝淑薇幽默回應未與詹皓晴握手，「人生只有宿便沒宿敵」。（圖／翻攝自Facebook／Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇）

記者游郁香／綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇與拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）在中國公開賽女雙持續挺進，今（30）日於次輪以6比1、3比6、10比4擊退日本青山修子、西班牙布克莎（Cristina Bucsa）的組合，順利晉級8強。這是謝淑薇睽違12年再度闖進此站女雙8強，上一次還要追溯到2013年與彭帥合作時。

謝淑薇、奧絲塔朋科是本屆賽事第4種子，今年已攜手闖進澳網與溫網決賽，此站來到中國，今日次輪交手青山修子與布克莎，首盤6比1先馳得點；第2盤卻陷入亂流，以3比6丟失。雙方進入超級搶十，謝奧配及時調整，開局連拿4分，最終以10比4鎖定勝利，順利挺進8強。

▲謝淑薇與拉脫維亞名將奧絲塔朋科。（圖／翻攝自Facebook／Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇）

▲謝淑薇與拉脫維亞名將奧絲塔朋科。（圖／翻攝自Facebook／Su-Wei Hsieh 夢遊寫真人謝淑薇）

接下來將對決斯洛伐克米哈利科娃（Tereza Mihalikova）與英國尼柯爾斯（Olivia Nicholls）的組合，過去3度交手都由謝奧配勝出，前進4強機會濃厚。

值得一提的是，上周首輪就上演「台灣內戰」，謝淑薇組合逆轉擊退詹皓晴、地主女將蔣欣玗。賽後雙方網前致意時，謝淑薇與蔣欣玗擊掌，隨後卻直接轉身略過詹皓晴，引發熱烈討論，對此謝淑薇在臉書粉絲團巧妙回應，「人生只有宿便，沒宿敵」，再度展現她獨特的幽默感。

關鍵字： 網球WTA謝淑薇奧絲塔朋科詹皓晴

【神級刀工】花蓮義煮團太神！不看菜就能光速狂切！一個個都是職人啊

