等二兒子實現父子3人一起打NBA？　詹皇：我們有不同時間線

記者游郁香／綜合報導

即將迎來NBA第23個賽季的湖人天王詹姆斯（LeBron James），在媒體日笑著澄清，他並沒有等到二兒子布萊斯（Bryce James）進入NBA才退休的打算。詹皇強調他與兒子有不同的「時間線」，布萊斯也有個人規劃，「我沒有在等他。」

現年40歲、將在12月滿41歲的詹姆斯，成為史上首位迎來生涯第23季的球員。他不諱言退休可能「比想像中更近」，但眼前最重要的目標仍是帶領湖人衝擊總冠軍。這位歷史得分王表示，「我覺得年齡是由心態決定的。我怎麼會不覺得年輕呢？我的妻子依舊美麗，我看起來狀態也很好。我的年齡就像我喝的紅酒一樣——酒越陳越香，我也感覺越好。」

▲詹姆斯將迎來第23個賽季，創下NBA史上第一人紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

湖人上季中送走當家長人戴維斯（Anthony Davis）換來唐西奇（Luka Doncic），今夏再補進狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）、防守悍將史馬特（Marcus Smart）與拉拉維亞（Jake LaRavia），重新打造爭冠班底。詹姆斯對新賽季充滿期待，「我對能再打一季自己熱愛的比賽感到期待。不管這趟旅程今年會如何發展，我都會全情投入。」

上季詹姆斯依舊保持頂尖水準，繳出場均24.4分、8.2助攻和7.8籃板，連續第21年入選年度最佳陣容。他強調生涯最後階段仍有需要證明的事，哪怕只是對自己，「我只想盡可能回饋比賽，啟發更多人。」

▲詹姆斯否認等待二兒子布萊斯（中）進NBA才退休，強調各自有不同時間線。（圖／達志影像／美聯社）

他也感謝能再次和大兒子布朗尼（Bronny James）同場征戰。不過，外界關注他是否會等到二兒子布萊斯進NBA再退休，對此他笑著否認，「我沒有在等布萊斯。我不知道他的時間表會怎樣，他現在是個有自己規劃的年輕人。他有他的時間線，我有我的，我不知道是否會對得上。」

布萊斯今年秋天將進入亞利桑那大學打球，代表最早父子3人明年就可能同時在聯盟征戰，不過詹姆斯今夏並未續約，身上的合約進入最後一年，是否會繼續生涯，他並未給出明確答案。

▲詹姆斯二兒子布萊斯。（圖／達志影像／美聯社）