▲紅人驚險搶下國聯最後外卡門票 將前進洛杉磯挑戰道奇。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

辛辛那提紅人本季歷經驚濤駭浪，季後賽席次一度看似遙不可及，但他們最終還是咬到最後一刻；在例行賽最後一天儘管以2比4不敵密爾瓦基釀酒人，紅人依舊靠著大都會同日落敗，驚險搶下國聯最後一張外卡門票，將在外卡系列賽挑戰國聯西區冠軍洛杉磯道奇。

YOUR CINCINNATI REDS ARE GOING TO THE

POSTSEASON pic.twitter.com/dO9XS2tgtr [廣告]請繼續往下閱讀... September 28, 2025

紅人與大都會最終同為83勝79敗，但紅人因為本季對戰系列4勝2負佔優，握有平手破局優勢；比賽結束後，全隊聚集在休息室看著電視轉播，見到大都會遭馬林魚0比4完封，確定晉級瞬間，香檳也在休息室內盡情噴灑。

投手馬丁尼茲（Nick Martinez）興奮直呼：「我要開趴啦，寶貝，我們在慶祝！這是一個瘋狂的年度，我們為了這個位置拼得非常辛苦，這絕對不容易，我們幾乎直面淘汰，背水一戰，但我們的球員從未放棄，我真的為這些傢伙感到驕傲，這就是我們打球的理由，這會讓人上癮。」

EDLC x HG x pic.twitter.com/hW8c44zRpa — Cincinnati Reds (@Reds) September 29, 2025

這是紅人自2020年疫情縮水賽季後首度重返季後賽，也是自2013年以來首次在完整162場例行賽後打進季後賽，若追溯至更早，他們上一次晉級、並且贏得系列賽，還要回到1995年國聯分區系列賽橫掃道奇。

游擊手德拉克魯茲（Elly De La Cruz）在第2局轟出全壘打，他豪氣表示：「從第一天起，我們就知道自己可以做到，因為自春訓開始，我們就彼此關心，我們打得很團結，這就是關鍵，我們就像蟑螂一樣，你殺不死我們。」

Dancing into the Postseason pic.twitter.com/LcI0g8ZNZH — Cincinnati Reds (@Reds) September 28, 2025

本場比賽，弗里德爾（TJ Friedl）在第3局先發轟出陽春炮，幫助紅人建立2比0領先。不過，先發辛格（Brady Singer）未能守成，被釀酒人圖朗（Brice Turang）擊出帶有打點的二壘安打，隨後詹森（Danny Jansen）再轟兩分砲逆轉戰局。

洛多洛（Nick Lodolo）中繼上場後也遇亂流，沃恩（Andrew Vaughn）敲出二壘安打再添兩分，紅人最終以2比4落敗。

Soak it all in, Reds Country. pic.twitter.com/YGKz5BP8Cs — Cincinnati Reds (@Reds) September 28, 2025

雖然場上不斷傳來大都會比賽更新，但紅人球員仍盡力專注；一壘手史提爾（Spencer Steer）強調：「今天我們的訊息只有一個：活在當下，專注眼前，我盡量不去看左外野記分板，只專心在我們的比賽。」

本週末紅人終於贏得自2022年以來對釀酒人的首個系列賽，在此之前，釀酒人已經連續13個系列賽擊敗紅人，自2021年起雙方19次交手紅人輸掉17次。

Rotation built for October pic.twitter.com/sSI6W9KICl — Cincinnati Reds (@Reds) September 28, 2025

紅人總教練法蘭柯納（Terry Francona）感性說道：「這總是感覺像第一次，看到這些傢伙享受比賽，這值得我們一年所有的煎熬，這是純粹的喜悅，不論你說什麼語言，來自哪個國家，他們彼此擁抱，這一切都是真實的，這值得我們付出所有心血，只為了這幾分鐘。」

捕手崔維諾（Jose Trevino）補充說：「他在休息區裡就是一個安定的聲音，不管比賽好或壞，他始終冷靜，就像比任何事都更信任我們，他懂比賽，也懂我們球員，有這樣的存在真的無價。」

No caption needed pic.twitter.com/NDHvkJDtCo — Cincinnati Reds (@Reds) September 28, 2025

紅人本季可謂起伏不定。8月19日他們戰績67勝60敗，勝率高於5成7場，但隨後22場比賽僅拿下7勝15敗，還包括8月底遭道奇橫掃、9月中又被運動家橫掃。

法蘭柯納坦言：「這就是為什麼我和球員談話，因為你永遠不知道什麼時候才足夠，只要繼續打，因為你不會知道。」

到了9月16日，紅人戰績甚至跌至75勝76敗，落後大都會多達6場，不過他們靠著最後兩週回神，並在大都會意外失速下，最終奇蹟般追平戰績，靠著平手破局晉級。

MERRY CLINCHMAS, REDS COUNTRY pic.twitter.com/cpaJz1WjvN — Cincinnati Reds (@Reds) September 28, 2025

史提爾說：「這就是為什麼要打滿162場比賽，每一場都重要，今年最後一天能完成，足以證明我們的堅持，我們本可以在被沙加緬度橫掃後就放棄，但我們沒有，這就是我們能站在這裡的原因。」

投手艾伯特（Andrew Abbott）最後也直言：「這支球隊的特質就是團結，我們知道不會輕鬆，也知道前路艱難，但我們清楚該做什麼，會盡全力把事情做好。」