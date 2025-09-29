運動雲

大谷翔平轟出生涯新高第55轟！　道奇5連勝收官備戰紅人季後賽

▲大谷翔平轟出生涯新高第55轟！　道奇5連勝收官備戰紅人季後賽。（圖／路透）

▲大谷翔平轟出生涯新高第55轟！　道奇5連勝收官備戰紅人季後賽。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇29日作客西雅圖，最終以6比1力退水手，收下例行賽最後的5連勝，戰績定格在93勝69敗；季後賽首輪外卡系列賽，道奇將迎戰辛辛那提紅人。

焦點球星大谷翔平以第一棒、指定打擊身分先發出賽，全場5打數3安打，包含單場第4打席敲出個人大聯盟生涯新高的第55發全壘打，寫下猛打賞佳績；不過，他最終未能追平費城人強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）的56轟，以1支之差與全壘打王擦肩而過。

首局大谷就敲出右外野二壘安打，達成連續31場比賽上壘；3局再度擊出安打，隨後靠弗里曼（Freddie Freeman）的兩分砲踏回本季第145分得分；7局面對水手中繼，大谷將時速95.1英里（約153公里）的速球狠狠擊出，球的飛行距離達412英尺，完成生涯新高的第55發全壘打，水手主場觀眾甚至響起「MVP」呼聲。

衛冕軍先發老將克蕭（Clayton Kershaw）投5.1局用94球壓制水手打線，被擊出4安打送出7次三振，助隊奠定勝基，也拿下本季第11勝；這位已宣布將於本季後退休的名將，以穩健身手為例行賽劃下句點，接手的納克（Landon Knack）成功投完後面的3.2局，守住勝果。

道奇最終6比1大勝水手，帶著5連勝佳績進入季後賽。去年他們同樣以5連勝結束例行賽，如今再度展現強勢狀態，目標鎖定隊史首度挑戰「二連霸」世界大賽冠軍。

賽後大谷表示：「能打出這樣的表現，對球隊勝率會有幫助，今天能刷新自己的紀錄很好，接下來會專注調整，為季後賽做好準備。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇大谷翔平

【報應來太快XD】副駕怒潑咖啡被風吹回全身濕透

