聽見選手心聲！　李洋「改革第一槍」曝

奧運雙金得主李洋接任運動部長不到1個月，改革第一槍瞄準亞奧運單項協會！本刊掌握，李洋有意推動單項運動協會全面設立運動員委員會，由實戰經驗的現役選手推選產生委員，盼讓運動員有效傳達心聲及需求，直接參與協會運作。

運動部9月9日揭牌成立，首任部長由奧運羽球「麟洋配」雙金得主李洋出任，年僅30歲的他，是我國史上最年輕的部長，總統賴清德日前受訪親曝，由李擔任部長，象徵「把運動部獻給運動員」，要讓施政更貼近選手的需求；值得關注的是，在競技場上征戰多年的李洋，在部長布達典禮揭示運動部6大面向工作時，特別將「整合競技運動結構與制度」也列入重點工作。

本刊掌握，選手出身的李洋，接任部長未滿1個月，已著手研議改革競技運動制度，第一槍鎖定單項運動協會（即「特定體育團體」，指在國際體育組織中擁有正式會員資格的全國性體育團體），有意推動協會全面設立「運動員委員會」，讓現役選手直接參與協會運作，一來可直接反映第一線運動員心聲，二來能讓各類運動協會的決策、選手遴選，更公開、透明且貼近選手需求。

本刊調查，我國目前亞奧運層級的特定體育團體共44個協會，非亞奧運層級則有24個協會，另有帕總、聽體協、智體協及高中、大專體總，由於第20屆亞運明年即將在日本名古屋登場，李洋第一波改革傾向先以亞奧運層級的協會優先推動，再全面推廣至所有協會。

李洋親近友人透露，李長年是運動選手又參與過多場重要比賽，早在上任前，即已對改革競技運動制度充滿想法，亦曾公開表示有意參選羽球協會理事長，就是有感於過去許多單項協會都與選手出現不少衝突，例如給選手的資源與期待有落差，或選手抱怨聯繫不到協會、不幫忙報名，甚至近日划船選手李冠儀不滿未入選亞錦賽名單等爭議也是一例。

該人士說，避免類似狀況一再發生，更杜絕選手、協會各自隔空喊話，李洋進入政府體制後，如何讓競技運動能更符合運動員的需求，是他念茲在茲的重點改革項目，「他希望建立制度，賦予現役選手直接參與協會運作的權利，也協助這些單項協會的運作更順暢，找出選手、協會、政府三贏的平衡點。」



