再見了！太空人中斷連8年進軍季後賽　傷病纏身最終無緣十月棒球

▲太空人二壘手奧圖維（Jose Altuve）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

休士頓太空人隊的黃金時代在28日上午正式告一段落，隨著天使球場的記分板上打出來自克里夫蘭的最終比分：守護者3比2擊敗遊騎兵，太空人在2025年賽季第161場比賽確定提前淘汰出局，結束了連續8年闖進季後賽的紀錄。

The Houston Astros have been eliminated from postseason contention. pic.twitter.com/rxriUvTf1q [廣告]請繼續往下閱讀... September 28, 2025

在前一日系列賽首戰中，太空人浪費了3分領先，最終不敵天使，已讓球隊晉級希望渺茫；而淘汰的現實，在今日比賽第2局迅速傳遍一壘休息區，即使最終6比1戰勝天使，這仍是自2016年以來，太空人首次無緣季後賽。

二壘手奧圖維（Jose Altuve）賽後直言心情沉重：「我想我們大家都對此感到失望與難過，我們奮戰到最後一天，我們在今天比賽前還有機會，但沒有發生，感覺真的不好。」

The Houston Astros have been eliminated from playoff contention.



It's the first time since 2016 that Houston will not appear in the postseason. pic.twitter.com/XbwhjRW13T — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) September 28, 2025

8年輝煌成歷史

太空人在2016至2024年締造了大聯盟史上第4長的季後賽連續進軍紀錄，期間打了99場季後賽，奪下兩座世界大賽冠軍、4次美聯冠軍，7度連進美聯冠軍戰，並在8年內7奪美聯西區冠軍。這段霸權歷史，跨越了3任總教練與總經理。

幫助開啟輝煌時代的柯瑞亞（Carlos Correa）今年7月透過交易重返休士頓，他感性表示：「這不是他們（球迷）習慣的，他們習慣每年都能看季後賽，並且充滿期待，那是休士頓一年中最美好的時光，我們今年沒能做到，但我們向球迷承諾，今年休賽季會非常努力；我們都會變得更好，明年會是值得銘記的一年。」

Houston Astros have been eliminated from playoff contention for the first time since 2016.



8 straight division titles

7 straight ALCS appearances

4 World Series appearances

2 World Series Championships



Blessed to have been born in the golden era. We'll be back pic.twitter.com/RNRM0x4ped — Ricky (@SurtainEra) September 28, 2025

傷病打亂整季 主力缺陣嚴重

去年外卡系列戰遭老虎橫掃後，太空人送走外野主將塔克（Kyle Tucker），三壘手布雷格曼（Alex Bregman）也在自由市場離隊，但仍被看好是西區大熱門；然而，球季一開始即遭遇嚴重傷病潮，導致陣容深度被削弱。

全季共有28名球員進入傷兵名單，其中8人多次受傷，最多時曾同時有18人缺陣，包含開季輪值的3名先發；主砲艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）因手部骨折缺席100場比賽，最後11場又因腳踝扭傷報銷。

2025年太空人4位全明星中有3人因傷長期缺陣：游擊手佩尼亞（Jeremy Peña）7月因肋骨骨折缺席27場，週六因腹斜肌拉傷連續第6場缺席；三壘手帕雷德斯（Isaac Paredes）因腿筋拉傷缺席54場、終結者海德（Josh Hader）則因肩關節囊受傷缺席最後46場。

一壘手沃克（Christian Walker）在今天轟出兩發全壘打，但仍感嘆道：「好球隊總會找到方法，我們差點做到了，我們很接近，但還是不夠好。」

後半季崩盤 教頭寄望明年

太空人在7月初橫掃道奇後，戰績來到55勝35敗，曾在美聯西區領先7場，並一度領先長達109場比賽，然而，隨著傷病惡化，接下來70場比賽僅拿下30勝40敗，上週末遭水手橫掃後，最終痛失分區冠軍。

總教練埃斯帕達（Joe Espada）在賽後於休息室向全隊致意，他表示：「這是你最不想和球隊開的會議、進行的對話，我告訴球隊，我真的很驕傲，因為我們經歷了許多，我們有些球員現在根本不該還在場上，傷勢纏身，但他們仍忍痛上場，因為他們想為城市、為隊友拼搏，這就是冠軍的心。」

埃斯帕達補充說：「如果我們健康，我知道名單上還有一些需要補強的地方，我們會努力解決，但讓這支球隊真正強大的核心仍在休息室裡，只要這種文化還在——以團隊為主，而不是個人，我們未來幾年都會處在很好的位置。」

即便如此，他仍難掩遺憾：「我們贏了86場，而且少了很多主力，但同時，我們能贏86場，是因為一些年輕球員把我們扛到這裡，這證明了我們球團的性格與天賦，但這真的很糟，兄弟，這不是你在春訓努力的目標。期待很高，但我們最終落在這裡，我們會克服，並重新開始。」