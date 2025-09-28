看完徐若熙再訪大巨蛋　栗山英樹讚林安可力量與技術：想親眼看看

▲▼栗山英樹與統一獅、台鋼雄鷹打招呼。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹繼27日到天母棒球場現場觀察徐若熙後，28日再度現身台北大巨蛋，並稱讚林安可是「有力量的打者」，強調希望能親自觀察台灣好手的表現。

栗山英樹賽前拜訪台鋼雄鷹領隊劉東洋及統一獅領隊蘇泰安，並與兩隊總教練交流。他提到，昨日前往觀察徐若熙，此行在台灣還有許多球員值得留意。統一培育出古林睿煬，台鋼則有曾效力過火腿的王柏融，所以會特別關注。

栗山英樹表示：「台灣有很好的打者與投手，親眼來看才能更清楚了解現況。台灣和日本文化相近，我相信台灣選手在日本能有很好的發展。」

談到統一獅強打林安可，他直言：「他是很好的打者，其他部分就先保密。不只技術面，他的力量也很出色，是一位具備很好特質的選手。只要台灣有好球員，我都希望能親眼看看。」

此外，潘威倫今年春訓曾赴火腿營隊見習，栗山英樹說：「雖然沒有直接與他對話，但觀察到他沉穩地看著選手投球與動作，給人一種安定感，這應該就是他的特別魅力。在短短的春訓時間裡，感受到他想把統一獅投手訓練帶回來應用在球員身上，這部分也令人印象深刻。」

▲潘威倫請栗山英樹簽書。（圖／記者楊舒帆攝）