運動雲

>

看完徐若熙再訪大巨蛋　栗山英樹讚林安可力量與技術：想親眼看看

▲▼栗山英樹與統一獅、台鋼雄鷹打招呼。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼栗山英樹與統一獅、台鋼雄鷹打招呼。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼栗山英樹與統一獅、台鋼雄鷹打招呼。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

火腿首席棒球總管（CBO）栗山英樹繼27日到天母棒球場現場觀察徐若熙後，28日再度現身台北大巨蛋，並稱讚林安可是「有力量的打者」，強調希望能親自觀察台灣好手的表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

栗山英樹賽前拜訪台鋼雄鷹領隊劉東洋及統一獅領隊蘇泰安，並與兩隊總教練交流。他提到，昨日前往觀察徐若熙，此行在台灣還有許多球員值得留意。統一培育出古林睿煬，台鋼則有曾效力過火腿的王柏融，所以會特別關注。

栗山英樹表示：「台灣有很好的打者與投手，親眼來看才能更清楚了解現況。台灣和日本文化相近，我相信台灣選手在日本能有很好的發展。」

談到統一獅強打林安可，他直言：「他是很好的打者，其他部分就先保密。不只技術面，他的力量也很出色，是一位具備很好特質的選手。只要台灣有好球員，我都希望能親眼看看。」

此外，潘威倫今年春訓曾赴火腿營隊見習，栗山英樹說：「雖然沒有直接與他對話，但觀察到他沉穩地看著選手投球與動作，給人一種安定感，這應該就是他的特別魅力。在短短的春訓時間裡，感受到他想把統一獅投手訓練帶回來應用在球員身上，這部分也令人印象深刻。」

▲▼栗山英樹與統一獅、台鋼雄鷹打招呼。（圖／記者楊舒帆攝）

▲潘威倫請栗山英樹簽書。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 栗山英樹台灣好手火腿首席棒球球員

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

張育成肘傷宣告球季結束　隨隊一軍曝心聲「謝謝富邦！」

張育成肘傷宣告球季結束　隨隊一軍曝心聲「謝謝富邦！」

亞錦賽台、日冠軍賽今晚登場　旅美火球男林盛恩先發

亞錦賽台、日冠軍賽今晚登場　旅美火球男林盛恩先發

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

賈吉第53轟出爐！洋基6比1擊敗金鶯　美東封王懸念留到最後一天

賈吉第53轟出爐！洋基6比1擊敗金鶯　美東封王懸念留到最後一天

MLB例行賽最後週末開打　分區霸主、外卡資格與紀錄之爭全面開戰

MLB例行賽最後週末開打　分區霸主、外卡資格與紀錄之爭全面開戰

亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國隊　晉級冠軍戰占優勢

亞錦賽盧孟揚7局好投！中華隊4比0完封中國隊　晉級冠軍戰占優勢

【四大鍋開煮】「花蓮義煮團」狂煮4000便當！　24H提供熱食、捐食材電話不停湧入

熱門新聞

大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

日本0比1不敵韓國吞首敗仍闖冠軍戰　亞錦賽台、日明爭冠

「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

9下連丟4分差點崩盤！平野惠一沒有任何評論　但肯定呂彥青拆彈

張育成肘傷宣告球季結束　隨隊一軍曝心聲「謝謝富邦！」

亞錦賽台、日冠軍賽今晚登場　旅美火球男林盛恩先發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平今日休戰水手一役

2亞錦賽冠軍戰上演台日大戰

3高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

4兄弟9下連丟4分差點崩盤！

5張育成隨隊一軍喊話「謝謝富邦！」

最新新聞

1王柏崴高雄羽球大師賽　男單逆轉封王

2高志綱出捕手工具書盼基層發酵

3王博玄與鄭恩地擊掌邀隊友「聞香」

4林昀儒旗開得勝　中國大滿貫賽闖32強

5草皮偏軟抽筋　曾子祐傷退無礙

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

平野：對手一定很討厭我們的守備！　也不知為何岳東華被挑戰

岳東華美技帥完就跑？詹子賢虧囂張　笑稱自己不敢跟李大浩比

樂天4比0完封　威能帝放眼周末與兄弟「天王山」：我們要贏下來

全場都看到削到衣角！洪總理解挑戰規則：但接受了又說不能看

統一獅致敬儀式驚喜滿滿！　林智勝變身Uniboy嗨跳獅王點將錄

【台灣最美風景是人】台鐵到站列車長廣播致謝鏟子英雄！

光復車站前現大群義工人龍！手拿救災工具奔往災區

【四大鍋開煮】「花蓮義煮團」狂煮4000便當！　24H提供熱食、捐食材電話不停湧入

舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

【一天沒停手】情侶變鏟子超人忙一天　總結「4字心得」曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366