大谷翔平休戰水手一役　羅伯斯：全壘打王不重要「因為他是 MVP」

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平在28日對西雅圖水手的比賽中，被總教練羅伯斯（Dave Roberts）安排休息，未進入先發陣容；大谷本季持續挑戰國聯全壘打王，但仍坦言自己並不在意：「因為我是MVP。」

賽前，羅伯斯總教練在接受媒體訪問時明確表示：「今晚他不會出場，他說『這是教練的決定』，當我回應『這樣對我的決策沒有幫助啊』時，他也笑著表示理解；給艾德曼（Tommy Edman）打席的機會是必要的，而他現在也不能守備，剛好合適，他總是願意為隊友讓出打席。」

因此，本場比賽由艾德曼以「第一棒、指定打擊」先發出賽。

大谷目前以54支全壘打，暫居國聯第二，僅落後費城費城人重砲舒瓦伯（Kyle Schwarber，56支）2支；當媒體詢問休戰是否影響爭奪全壘打王時，他明確回應：「那個我不在意，因為我是MVP，明天就會出場。」

至於給予休養的原因，羅伯斯表示：「大家都已經輪流休過假，今天我認為該是他休息的日子，和他談過之後，他也接受了，明天就會回到陣容裡。」

他進一步補充自己與大谷的互動：「我跟他說『你可沒讓我的決策變得容易』，他也同意了，最終決定是因為需要讓艾德曼上場打擊，他自己也覺得若隊友需要打席，他願意讓出。」

這是大谷本季第4度缺賽。先前3次分別是：4月18、19日因女兒出生進入「父親名單」，缺席對遊騎兵戰兩場、8月21日因右大腿遭觸身球擊中，缺席對落磯戰；若接下來兩戰全數出場，大谷本季將累計159場出賽，追平上季紀錄。

雖然休戰讓大谷三連霸全壘打王的希望更為嚴峻，羅伯斯最後仍表示：「我認為他根本不在意，他絕對是MVP。」