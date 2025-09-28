運動雲

「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園

▲「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園。（圖／羅國華臉書、高國輝ig）

▲「麒麟臂」助清泥！　高國輝、羅國華返鄉合力清理花蓮家園。（圖／羅國華臉書、高國輝ig，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

近期樺加沙颱風為花蓮東部帶來暴雨，馬太鞍溪堰塞湖溢流，導致光復鄉市區災情慘重，當地居民受創嚴重；許多來自花蓮的前中職球星們也因此心繫家鄉，其中包括富邦悍將二軍打擊教練高國輝與弟弟、前職棒投手羅國華，兩人第一時間返鄉，不僅一同協助搬運土石，更以實際行動展現對故鄉的深厚情感。

剛滿40歲的高國輝，在生日當天原本與家人於嘉義趕回台北短暫慶生，隨即馬不停蹄趕回花蓮，心繫父母安危；他透露，災後第一眼看到熟悉街道被泥沙淹沒的畫面，心情極為沉重，「不知道該說什麼，真的糟透了，」現場滿是大卡車與機具忙碌進出，讓他更加感謝志工與各界支援，他感慨表示，這個生日將會成為他人生最難忘的回憶之一。





羅國華也在臉書分享救災經過，強調家人和志工已奮戰3天，屋內依舊被厚厚泥沙覆蓋，讓雙親相當無奈；即便如此，他仍必須回到教練崗位，帶領學生參與比賽。他無奈笑說，只能「帶著泥巴味返回工作崗位」，同時誠摯感謝一路相挺的志工朋友們。

兄弟倆全心投入清理家園的畫面隨後被網友轉傳至社群，掀起熱烈迴響；除了祈願「天佑花蓮」、「家人平安最重要」外，不少球迷也注意到高國輝結實的手臂線條，稱「高教練的麒麟臂太強了！」









