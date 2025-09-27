陳順詳公益賽狂轟52分　文化大學擊敗上海交大仍無緣封后

▲陳順詳砍下52分，率領「明星白」以98比81力退錢薇娟領軍的「明星藍」。（圖／登峰造極青年籃球賽提供）

記者游郁香／綜合報導

興富發登峰造極籃球賽今（27）日進入最終高潮，公益明星賽與大專組決賽同場登場。少有在公開賽事亮相的前臺銀射手陳順詳化身主角，在公益賽打滿40分鐘、砍下52分，率領「明星白」以98比81力退錢薇娟領軍的「明星藍」。大專女子組方面，文化大學以86比74擊敗上海交大，卻因分數差距不足16分，最終只能屈居亞軍，由上海交大捧起冠軍。

剛滿40歲的陳順詳笑言：「近期代表台銀打金融盃拿了冠軍，剛好覃素莉師母邀請，就把手感延續到公益賽，謝謝隊友不斷幫我製造機會。」他此役手感火燙，三分球9投7中、罰球4罰全進，繳出52分、12籃板、6助攻、2抄截、2阻攻的華麗成績單。他坦言對籃球場上的掌聲仍念念不忘，也遺憾當年未曾登上職籃舞臺，「我現在應該還能打第8、第9人吧。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲文化大學擊敗上海交大但分差不夠，最終屈居女子組亞軍。（圖／登峰造極青年籃球賽提供）

明星白另有黃寶賜17分、周泓諭15分5籃板5助攻；明星藍則由張庭瑚飆進7記三分、攻下27分，黃宏軒也貢獻25分。

大專女子組方面，文化大學面臨「必須贏16分以上才能封后」的艱鉅條件，雖然第4節一度將分差拉開到17分，可惜最後24秒錯失關鍵攻勢，最終僅贏12分，無緣逆轉形勢。李恩芯攻下全隊最高22分，鄭慧慈17分12籃板，王玥媞14分；上海交大則靠馬天雨32分、趙若含20分7籃板，最終以正負分優勢笑納冠軍，文化亞軍、臺師大第3。

大專男子組則由國立體大靠張祐瑋最後6.6秒的致勝上籃，以87比85險勝臺灣師大，拿下第5名；輔仁大學則擊退聖克萊爾學院，獲得第7名。世新大學以82比48大勝深圳大學，取得女子組第4名。