蔡齊哲牽制寫紀錄　謙稱靠隊友補救、盼助兄弟衝擊冠軍

▲中職蔡齊哲。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／桃園報導

中信兄弟27日在天王山之戰7比5擊敗樂天桃猿，成功擴大下半季戰績差距；後援投手蔡齊哲在6局關鍵時刻牽制成功，化解樂天攻勢，不僅刷新隊史紀錄，更成為本土首位達成單季12次牽制成功的投手，賽後受訪時，他不斷將功勞歸於隊友，並表示將持續努力，幫助球隊完成年度目標。

談到牽制成功後差點被票選MVP，蔡齊哲笑說：「沒有啦，運氣好，其他隊友比較好，」他也特別感謝守備支援：「其實今天那顆傳的位置沒有很理想，是靠許基宏的補救才完成出局數。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次牽制不僅刷新兄弟隊史紀錄，也讓蔡齊哲成為中職本土投手首位達成生涯12次牽制成功的球員，他謙虛說：「我不知道怎麼講，真的，這主要是靠隊友的配合，」此外他也透露平日習慣：「我不會特別在球場傳接球中練，但會在回去時做一些牽制動作，這是從高中就養成的習慣。」

身為球隊的「拆彈手」，蔡齊哲表示自己時刻保持備戰狀態：「在場邊隨時準備好，盡快完成熱身，上場就是把失分降到最低。」

他也強調，教練與隊友的信任是他敢大膽牽制的原因：「許基宏常跟我說，丟偏也沒關係，他會幫我補救，所以我能放心出手。」

隨著例行賽進入白熱化階段，蔡齊哲最後談到全隊氛圍時說：「剩下幾場了，我們要一起努力，達成春訓時設定的目標；近期的目標就是拿下下半季和全年冠軍，這樣就更接近總冠軍，大家一起加油。」